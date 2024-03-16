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Украинцы повернутся к России только через кровь и страдания – Михалков
Украинцы повернутся к России только через кровь и страдания – Михалков - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Украинцы повернутся к России только через кровь и страдания – Михалков
Враги вырастили на Украине уже два поколения украинцев, которые повернутся к России только через кровь, мучения и страдания. Об этом сказал журналистам Народный РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T17:17
2024-03-16T17:17
2024-03-16T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Враги вырастили на Украине уже два поколения украинцев, которые повернутся к России только через кровь, мучения и страдания. Об этом сказал журналистам Народный артист Никита Михалков во время голосования на избирательном участке в Симферополе."Враги работали, работали ежечасно, ежеминутно. И выросли два поколения, которые никогда не повернутся к России, нежели как через страдание, кровь и мучения. По-другому никак не перевоспитать человека, которому сегодня, допустим, 20 лет, и из них 14 лет, даже больше, его "накачивали". Когда четырехлетняя девочка "зигует" и говорит "смерть москалям", то она уже впитала это с молоком матери, и она так воспитывалась, пока лежала, что называется, поперек кровати. Как ее переубедить? Мы же видим разговоры в интернете о том, что украинцы вырыли Черное море и что Христос был украинцем", – сказал Михалков.По его словам, враг совершил продуманный раскол, корни которого лежат в тысячелетии, а не двадцати-тридцати годах.Накануне Никита Михалков признался корреспонденту РИА Новости Крым, что сегодня Крым для России и ее граждан является очень важным стимулом, потому что когда-то, 10 лет назад, крымчане сделали свой выбор – воссоединились с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Предатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентовВладимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нацииВсегда вбивали клин – Аксенов оценил отношение Киева к крымчанам
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Украинцы повернутся к России только через кровь и страдания – Михалков
Новое поколение украинцев повернется к России только через кровь и страдания – Михалков
17:17 16.03.2024 (обновлено: 17:20 16.03.2024)