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Заблудшая овечка: зачем Ани Лорак просит российское гражданство - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Заблудшая овечка: зачем Ани Лорак просит российское гражданство
Заблудшая овечка: зачем Ани Лорак просит российское гражданство - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Заблудшая овечка: зачем Ани Лорак просит российское гражданство
Украинская певица Ани Лорак стремится получить российское гражданство, чтобы зарабатывать деньги на российских площадках, потому что на Украине ее творчество... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T19:27
2024-03-15T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Украинская певица Ани Лорак стремится получить российское гражданство, чтобы зарабатывать деньги на российских площадках, потому что на Украине ее творчество никому не нужно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов и назвал ее "заблудшей овечкой", к которой нужно "повнимательней отнестись".Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что украинская певица Каролина Куек – настоящее имя Ани Лорак – подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.Он отметил, что к таким людям "нужно повнимательнее относиться" и подчеркнул, что Ани Лорак должна публично "сказать – кто она, где и за кого". Соседов отметил, что Ани Лорак, "хорошая певица, не бездарная", однако талант – это не "индульгенция от всех грехов"."Здесь собирать деньги и поддерживать втихую нацистов там – не пойдет. Она гражданка Украины и не понятно, на чьей она стороне", - отметил музыкальный критик.В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов уже предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.Ани Лорак – народная артистка Украины, ставшая популярной в России в 2010-е годы и получившая немало творческих наград в РФ, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".В марте прошлого года мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Народной артистки Украины Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений в городе артистов, поддерживающих Киев.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУЛоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУМы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
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сергей соседов, культура, музыка, общество, ани лорак, украина, гражданство, российское гражданство, мнения
Заблудшая овечка: зачем Ани Лорак просит российское гражданство

Музыкальный критик Соседов оценил желание Ани Лорак получить российское гражданство

19:27 15.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Украинская певица Ани Лорак стремится получить российское гражданство, чтобы зарабатывать деньги на российских площадках, потому что на Украине ее творчество никому не нужно. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов и назвал ее "заблудшей овечкой", к которой нужно "повнимательней отнестись".
Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что украинская певица Каролина Куек – настоящее имя Ани Лорак – подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.
"Ситуация с Ани Лорак очень странная. Понятно, почему она подала заявление, потому что там, на Украине, она никому не нужна – ни как певица, ни как кто. Конечно, она туда не хочет ехать. Но она – заблудшая овечка. Вроде и там хотела, и здесь хотела. Она не знает, где она, кто она и на чьей стороне", - сказал Соседов.
Он отметил, что к таким людям "нужно повнимательнее относиться" и подчеркнул, что Ани Лорак должна публично "сказать – кто она, где и за кого". Соседов отметил, что Ани Лорак, "хорошая певица, не бездарная", однако талант – это не "индульгенция от всех грехов".
"Здесь собирать деньги и поддерживать втихую нацистов там – не пойдет. Она гражданка Украины и не понятно, на чьей она стороне", - отметил музыкальный критик.
В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов уже предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, тогда представитель артистки заявлял, что она не собирается менять гражданство.
Ани Лорак – народная артистка Украины, ставшая популярной в России в 2010-е годы и получившая немало творческих наград в РФ, включая "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".
В марте прошлого года мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Народной артистки Украины Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений в городе артистов, поддерживающих Киев.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей СоседовКультураМузыкаОбществоАни ЛоракУкраинаГражданствоРоссийское гражданствоМнения
 
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Заголовок открываемого материала
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