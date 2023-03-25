Рейтинг@Mail.ru
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230325/my-protiv-shou-v-podderzhku-ukrainy---mer-krasnodara-o-kontserte-ani-lorak-1127765412.html
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Народной артистки Украины Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений в городе артистов,... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T13:28
2023-03-25T13:28
культура
украина
россия
краснодар
ани лорак
евгений наумов
сво
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/19/1127765290_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_8feafc73d088bcc6428cbc3b644a8909.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Народной артистки Украины Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений в городе артистов, поддерживающих Киев.Информация о предстоящем концерте в ряде городов России появилась на сайте певицы. Выступление в Краснодаре планировалось на конец апреля. Однако ряд СМИ напомнил, что год назад Ани Лорак в своих соцсетях высказалась против спецоперации.По информации кубанских изданий, ранее в Краснодаре хотел выступить и Александр Ревва, который тоже был замечен в подобных высказываниях. Однако в итоге его концерт отменили "из-за технических проблем".Читайте также на РИА Новости Крым:"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобамиЛоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ
украина
россия
краснодар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/19/1127765290_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_8992de200cde9b8947d3ba43a6212dd2.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, украина, россия, краснодар, ани лорак, евгений наумов, сво, общество, новости
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак

Мэр Краснодара об отмене концерта Ани Лорак: мы против шоу людей, поддерживающих Украину

13:28 25.03.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Народной артистки Украины Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений в городе артистов, поддерживающих Киев.
"Мы - жители - против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", - написал он в своем Telegram-канале.
Telegram Евгения Наумова
Telegram Евгения Наумова
Telegram Евгения Наумова
Информация о предстоящем концерте в ряде городов России появилась на сайте певицы. Выступление в Краснодаре планировалось на конец апреля. Однако ряд СМИ напомнил, что год назад Ани Лорак в своих соцсетях высказалась против спецоперации.
По информации кубанских изданий, ранее в Краснодаре хотел выступить и Александр Ревва, который тоже был замечен в подобных высказываниях. Однако в итоге его концерт отменили "из-за технических проблем".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами
Лоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ
 
КультураУкраинаРоссияКраснодарАни ЛоракЕвгений НаумовСВООбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму
13:50Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарах
13:28Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
13:01Крым примет на оздоровление жителей новых регионов России
12:27Увеличение армии и проблемы СВО – главные тезисы Медведева
11:53"Попал в ДТП": в Крыму за сутки раскрыто семь мошенничеств на миллион
11:22Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:57Как работает Керченская паромная переправа 25 марта
10:37“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии 4:05
10:06Зеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление
09:46В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева
09:28Володин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ
08:55Откуда в Крым попал бруцеллез
08:25Турсезон 2023 в Запорожской области: что предложат туристу
08:01Когда откроют доступ к Воронцовскому дворцу на ЮБК
00:01Какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 марта
22:32Главные события и заявления дня: 24 марта
22:00У берегов Крыма заметили британские самолеты
21:45Главные события Крыма: 24 марта
Лента новостейМолния