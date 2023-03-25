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Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Народной артистки Украины Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений в городе артистов,... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T13:28
2023-03-25T13:28
2023-03-25T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта Народной артистки Украины Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений в городе артистов, поддерживающих Киев.Информация о предстоящем концерте в ряде городов России появилась на сайте певицы. Выступление в Краснодаре планировалось на конец апреля. Однако ряд СМИ напомнил, что год назад Ани Лорак в своих соцсетях высказалась против спецоперации.По информации кубанских изданий, ранее в Краснодаре хотел выступить и Александр Ревва, который тоже был замечен в подобных высказываниях. Однако в итоге его концерт отменили "из-за технических проблем".Читайте также на РИА Новости Крым:"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобамиЛоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ
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культура, украина, россия, краснодар, ани лорак, евгений наумов, сво, общество, новости
Мы против шоу в поддержку Украины - мэр Краснодара о концерте Ани Лорак
Мэр Краснодара об отмене концерта Ани Лорак: мы против шоу людей, поддерживающих Украину