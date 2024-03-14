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Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на ее помощницу Валентину Бурьянову. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T09:58
2024-03-14T09:59
утраты
культура
наталия касаткина
общество
балет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на ее помощницу Валентину Бурьянову."Да, она (Касаткина) умерла сегодня ночью", - сказала она.Бурьянова уточнила, что информация о дате и месте прощания с артисткой появится позже.7 июня Наталье Касаткиной должно было исполниться 90 лет. Родилась она в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии).Танцевала а Большом театре. Была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе-Родиона Щедрина. Также участвовала в балетах "Лебединое озеро" Петра Чаковского, "Дон Кихот" Людвига Минкуса,"Раймонда" Александра Глазунова, "Золушка" Сергея Прокофьева.С 1960-х годов начала работать как балетмейстер и сценарист совместно с супругом – танцовщиком и балетмейстером Владимиром Васильевым. В числе их совместных работ - "Весна священная" Игоря Стравинского в Большом театре, "Сотворение мира" и "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр).С 1977 года Наталия Касаткина и Владимир Василев работали художественными руководителями Концертного ансамбля "Классический балет". С 1992 года они руководили Государственным театром классического балета.К столетию Джузеппе Верди в августе 2001 года поставлен балет "Травиата" по одноименной опере композитора, в 20002 году – балет "Спартак" Арама Хачатуряна. Всего Наталия Касаткина осуществила более 30 широкомасштабных балетных постановок.Наталия Касаткина – лауреат Государственной премии СССР. В 1984 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в 1987 году ей присвоили звание народной артистки Вьетнама. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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утраты, культура, наталия касаткина , общество, балет
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

Скончалась Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

09:58 14.03.2024 (обновлено: 09:59 14.03.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНародная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина
Народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на ее помощницу Валентину Бурьянову.
"Да, она (Касаткина) умерла сегодня ночью", - сказала она.
Бурьянова уточнила, что информация о дате и месте прощания с артисткой появится позже.
7 июня Наталье Касаткиной должно было исполниться 90 лет. Родилась она в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии).
Танцевала а Большом театре. Была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе-Родиона Щедрина. Также участвовала в балетах "Лебединое озеро" Петра Чаковского, "Дон Кихот" Людвига Минкуса,"Раймонда" Александра Глазунова, "Золушка" Сергея Прокофьева.
С 1960-х годов начала работать как балетмейстер и сценарист совместно с супругом – танцовщиком и балетмейстером Владимиром Васильевым. В числе их совместных работ - "Весна священная" Игоря Стравинского в Большом театре, "Сотворение мира" и "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр).
С 1977 года Наталия Касаткина и Владимир Василев работали художественными руководителями Концертного ансамбля "Классический балет". С 1992 года они руководили Государственным театром классического балета.
К столетию Джузеппе Верди в августе 2001 года поставлен балет "Травиата" по одноименной опере композитора, в 20002 году – балет "Спартак" Арама Хачатуряна. Всего Наталия Касаткина осуществила более 30 широкомасштабных балетных постановок.
Наталия Касаткина – лауреат Государственной премии СССР. В 1984 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в 1987 году ей присвоили звание народной артистки Вьетнама. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета.
УтратыКультураНаталия КасаткинаОбществоБалет
 
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