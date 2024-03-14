https://crimea.ria.ru/20240314/umerla-narodnaya-artistka-rsfsr-nataliya-kasatkina-1135642680.html
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на ее помощницу Валентину Бурьянову. РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T09:58
2024-03-14T09:58
2024-03-14T09:59
утраты
культура
наталия касаткина
общество
балет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135641934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_36a6c220f91db0879bb93e4322d2881d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на ее помощницу Валентину Бурьянову."Да, она (Касаткина) умерла сегодня ночью", - сказала она.Бурьянова уточнила, что информация о дате и месте прощания с артисткой появится позже.7 июня Наталье Касаткиной должно было исполниться 90 лет. Родилась она в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии).Танцевала а Большом театре. Была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе-Родиона Щедрина. Также участвовала в балетах "Лебединое озеро" Петра Чаковского, "Дон Кихот" Людвига Минкуса,"Раймонда" Александра Глазунова, "Золушка" Сергея Прокофьева.С 1960-х годов начала работать как балетмейстер и сценарист совместно с супругом – танцовщиком и балетмейстером Владимиром Васильевым. В числе их совместных работ - "Весна священная" Игоря Стравинского в Большом театре, "Сотворение мира" и "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр).С 1977 года Наталия Касаткина и Владимир Василев работали художественными руководителями Концертного ансамбля "Классический балет". С 1992 года они руководили Государственным театром классического балета.К столетию Джузеппе Верди в августе 2001 года поставлен балет "Травиата" по одноименной опере композитора, в 20002 году – балет "Спартак" Арама Хачатуряна. Всего Наталия Касаткина осуществила более 30 широкомасштабных балетных постановок.Наталия Касаткина – лауреат Государственной премии СССР. В 1984 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в 1987 году ей присвоили звание народной артистки Вьетнама. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0e/1135641934_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_19644912043343047bff75825e71bff6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, культура, наталия касаткина , общество, балет
Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
Скончалась Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина
09:58 14.03.2024 (обновлено: 09:59 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на ее помощницу Валентину Бурьянову.
"Да, она (Касаткина) умерла сегодня ночью", - сказала она.
Бурьянова уточнила, что информация о дате и месте прощания с артисткой появится позже.
7 июня Наталье Касаткиной должно было исполниться 90 лет. Родилась она в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии).
Танцевала а Большом театре. Была первой исполнительницей партий Бесноватой в балете "Весна священная" Игоря Стравинского, Индийской куклы в "Щелкунчике" Петра Чайковского, Рока в "Кармен-сюите" Жоржа Бизе-Родиона Щедрина. Также участвовала в балетах "Лебединое озеро" Петра Чаковского, "Дон Кихот" Людвига Минкуса,"Раймонда" Александра Глазунова, "Золушка" Сергея Прокофьева.
С 1960-х годов начала работать как балетмейстер и сценарист совместно с супругом – танцовщиком и балетмейстером Владимиром Васильевым. В числе их совместных работ - "Весна священная" Игоря Стравинского в Большом театре, "Сотворение мира" и "Пушкин. Размышления о поэте" Андрея Петрова в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр).
С 1977 года Наталия Касаткина и Владимир Василев работали художественными руководителями Концертного ансамбля "Классический балет". С 1992 года они руководили Государственным театром классического балета.
К столетию Джузеппе Верди в августе 2001 года поставлен балет "Травиата" по одноименной опере композитора, в 20002 году – балет "Спартак" Арама Хачатуряна. Всего Наталия Касаткина осуществила более 30 широкомасштабных балетных постановок.
Наталия Касаткина – лауреат Государственной премии СССР. В 1984 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в 1987 году ей присвоили звание народной артистки Вьетнама. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Почета.