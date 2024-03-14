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ПСБ втрое нарастит портфель проектов импортозамещения и диверсификации - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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ПСБ втрое нарастит портфель проектов импортозамещения и диверсификации
ПСБ втрое нарастит портфель проектов импортозамещения и диверсификации - РИА Новости Крым, 14.03.2024
ПСБ втрое нарастит портфель проектов импортозамещения и диверсификации
Наращивание объемов выпуска импортозамещающей высокотехнологичной продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса – это путь к национальной... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T16:32
2024-03-14T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Наращивание объемов выпуска импортозамещающей высокотехнологичной продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса – это путь к национальной технологической безопасности, ПСБ играет в этом процессе значимую роль и планирует нарастить портфель проектов в сфере импортозамещения и диверсификации втрое, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, заявление прозвучало в рамках V форума по финансовой грамотности "Просто капитал". На мероприятии Дроздов обсудил драйверы развития и кадровый потенциал для промышленного сектора с представителями крупнейших российских компаний, министерств и ведомств."Российской промышленности и оборонно-промышленному комплексу на государственном уровне сейчас поставлена стратегическая задача – в полтора раза увеличить производство отечественной высокотехнологичной продукции и минимум на две трети – объем несырьевого неэнергетического экспорта. ПСБ активно участвует в разработке и реализует меры поддержки для предприятий, выпускающих высокотехнологичную, востребованную в большинстве отраслей отечественной экономики продукцию, сформировал стратегию развития этого направления работы и поставил цель в краткосрочной перспективе в два раза, а в среднесрочной – в три раза нарастить портфель проектов импортозамещения и диверсификации", – цитирует пресс-служба ПСБ Дроздова.Он также добавил, что на долю оборонных предприятий сейчас приходится до 70% производства высокотехнологичной продукции в РФ, и с уходом иностранных компаний с рынка эта продукция стала еще более конкурентноспособной.
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промсвязьбанк (псб), банк, финансы, крым, импортозамещение

ПСБ втрое нарастит портфель проектов импортозамещения и диверсификации

16:32 14.03.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ
ПСБ
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Наращивание объемов выпуска импортозамещающей высокотехнологичной продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса – это путь к национальной технологической безопасности, ПСБ играет в этом процессе значимую роль и планирует нарастить портфель проектов в сфере импортозамещения и диверсификации втрое, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, заявление прозвучало в рамках V форума по финансовой грамотности "Просто капитал". На мероприятии Дроздов обсудил драйверы развития и кадровый потенциал для промышленного сектора с представителями крупнейших российских компаний, министерств и ведомств.
"Российской промышленности и оборонно-промышленному комплексу на государственном уровне сейчас поставлена стратегическая задача – в полтора раза увеличить производство отечественной высокотехнологичной продукции и минимум на две трети – объем несырьевого неэнергетического экспорта. ПСБ активно участвует в разработке и реализует меры поддержки для предприятий, выпускающих высокотехнологичную, востребованную в большинстве отраслей отечественной экономики продукцию, сформировал стратегию развития этого направления работы и поставил цель в краткосрочной перспективе в два раза, а в среднесрочной – в три раза нарастить портфель проектов импортозамещения и диверсификации", – цитирует пресс-служба ПСБ Дроздова.
Он также добавил, что на долю оборонных предприятий сейчас приходится до 70% производства высокотехнологичной продукции в РФ, и с уходом иностранных компаний с рынка эта продукция стала еще более конкурентноспособной.
"Оборонно-промышленный комплекс обладает высоким технологическим потенциалом и наиболее подготовленными кадрами для решения поставленных в импортозамещении целей. И комплексная поддержка со стороны ПСБ предприятий ОПК по производству и реализации высокотехнологичной продукции будет способствовать достижению поставленных задач", – отметил Дроздов.
Промсвязьбанк (ПСБ)БанкФинансыКрымИмпортозамещение
 
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