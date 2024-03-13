https://crimea.ria.ru/20240313/yuzhnyy-tsiklon-nad-poluostrovom-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-sredu-1135579682.html

Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду

Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду в Крыму атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T00:01

2024-03-13T00:01

2024-03-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В среду в Крыму атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем от +11 до +15.

https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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