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Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду
Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T00:01
2024-03-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В среду в Крыму атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем от +11 до +15.
https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму в среду временами дожди

00:01 13.03.2024
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоДождь в Крыму
Дождь в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В среду в Крыму атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +12…+14.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем от +11 до +15.
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 18:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Южный циклон над полуостровом: чего ждать от погоды в Крыму в среду
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