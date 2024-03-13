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Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны
Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны
Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T09:45
2024-03-13T09:45
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы, с 9 октября 2022 года по 13 марта 2024 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 800 рейсов. Перевезено 458 756 пассажиров и 267 618 грузовиков.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
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керченская паромная переправа, порт кавказ, порт крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, крым, морской транспорт
Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны

Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде

09:45 13.03.2024
 
© РосморречфлотПаром Мария на Керченской паромной переправе
Паром Мария на Керченской паромной переправе
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 марта ветер сильный, восточный 10-11 м/сек, порывы до 15 м/сек. Видимость хорошая, высота волн до 2 м. Температура воздуха +7...8, температура воды в море + 7 градусов", - говорится в сообщении.

За последние сутки паромы выполнили 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы, с 9 октября 2022 года по 13 марта 2024 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 800 рейсов. Перевезено 458 756 пассажиров и 267 618 грузовиков.
В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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