https://crimea.ria.ru/20240313/rabota-kerchenskoy-perepravy-v-sredu-silnyy-veter-i-dvukhmetrovye-volny-1135607530.html

Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны

Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Работа Керченской переправы в среду: сильный ветер и двухметровые волны

Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T09:45

2024-03-13T09:45

2024-03-13T09:45

керченская паромная переправа

порт кавказ

порт крым

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керчь

керченский пролив

крым

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Керченская паромная переправа в среду работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает Росморречфлот.За последние сутки паромы выполнили 10 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы, с 9 октября 2022 года по 13 марта 2024 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7 800 рейсов. Перевезено 458 756 пассажиров и 267 618 грузовиков.В настоящее время через переправу следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют также пассажирские автобусы.Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе в целях безопасности предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымПутин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей

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керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, порт кавказ, порт крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, крым, морской транспорт