https://crimea.ria.ru/20240313/krymskiy-most-v-tsentre-simferopolya-stolitsu-ukrasil-novyy-mural-1135614184.html

Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал

Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал

Центр Симферополя украсил новый патриотический мурал. Как рассказал РИА Новости Крым председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T12:22

2024-03-13T12:22

2024-03-13T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Центр Симферополя украсил новый патриотический мурал. Как рассказал РИА Новости Крым председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко, огромная картина на фасаде пятиэтажного дома по улице Кирова создана к десятой годовщине Крымской весны."Мурал появился на фасаде пятиэтажки по проспекту Кирова, 43. Сейчас этот арт-объект находится в финальной стадии создания - художники завершают покрытие изображения лаком, полностью все готово будет уже завтра", - сказал Зинченко.Поскольку создание мурала с самого начала планировали приурочить в годовщине событий Крымской весны, его торжественное открытие назначили на праздничную дату 16 марта, уточнил глава профильного госкомитета.На фасаде дома, где нарисован мурал, ранее была размещена незаконная реклама, ее демонтировали в феврале, после чего художники приступили к работам по созданию художественного изображения. По его словам, проект по созданию патриотических муралов в городах Крыма будет продолжен: не менее десяти таких арт-объектов планируют создать в разных населенных пунктах республики в текущем году.Читайте также на РИА Новости Крым:Ко Дню города в Судаке нарисовали семь мураловКультурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в МелитополеНовая жизнь старым "панелькам" – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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