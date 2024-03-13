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Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал
Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал
Центр Симферополя украсил новый патриотический мурал. Как рассказал РИА Новости Крым председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T12:22
2024-03-13T12:41
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общество
алексей зинченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Центр Симферополя украсил новый патриотический мурал. Как рассказал РИА Новости Крым председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко, огромная картина на фасаде пятиэтажного дома по улице Кирова создана к десятой годовщине Крымской весны."Мурал появился на фасаде пятиэтажки по проспекту Кирова, 43. Сейчас этот арт-объект находится в финальной стадии создания - художники завершают покрытие изображения лаком, полностью все готово будет уже завтра", - сказал Зинченко.Поскольку создание мурала с самого начала планировали приурочить в годовщине событий Крымской весны, его торжественное открытие назначили на праздничную дату 16 марта, уточнил глава профильного госкомитета.На фасаде дома, где нарисован мурал, ранее была размещена незаконная реклама, ее демонтировали в феврале, после чего художники приступили к работам по созданию художественного изображения. По его словам, проект по созданию патриотических муралов в городах Крыма будет продолжен: не менее десяти таких арт-объектов планируют создать в разных населенных пунктах республики в текущем году.Читайте также на РИА Новости Крым:Ко Дню города в Судаке нарисовали семь мураловКультурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в МелитополеНовая жизнь старым "панелькам" – видео
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крым, симферополь, новости крыма, крымская весна, мурал, искусство , общество, алексей зинченко
Крымский мост в центре Симферополя: столицу украсил новый мурал

В центре Симферополя появился новый патриотический мурал в честь Крымской весны

12:22 13.03.2024 (обновлено: 12:41 13.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМурал в Симферополе
Мурал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Центр Симферополя украсил новый патриотический мурал. Как рассказал РИА Новости Крым председатель республиканского Госкомитета молодежной политики Алексей Зинченко, огромная картина на фасаде пятиэтажного дома по улице Кирова создана к десятой годовщине Крымской весны.
"Мурал появился на фасаде пятиэтажки по проспекту Кирова, 43. Сейчас этот арт-объект находится в финальной стадии создания - художники завершают покрытие изображения лаком, полностью все готово будет уже завтра", - сказал Зинченко.
Поскольку создание мурала с самого начала планировали приурочить в годовщине событий Крымской весны, его торжественное открытие назначили на праздничную дату 16 марта, уточнил глава профильного госкомитета.
"На фасаде изображен Крымский мост как символ воссоединения Крымского полуострова с Российской Федерацией. Само изображение, его стилистика принадлежит молодому художнику Вере Ершовой. А уже крымские художники-профессионалы перевели изображение на фасад здания", - рассказал собеседник агентства.
На фасаде дома, где нарисован мурал, ранее была размещена незаконная реклама, ее демонтировали в феврале, после чего художники приступили к работам по созданию художественного изображения.
По его словам, проект по созданию патриотических муралов в городах Крыма будет продолжен: не менее десяти таких арт-объектов планируют создать в разных населенных пунктах республики в текущем году.
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10 лет Крымской веснеКрымСимферопольНовости КрымаКрымская веснаМуралИскусствоОбществоАлексей Зинченко
 
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