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Удары украинских боевиков по ДНР: шестеро пострадавших - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Удары украинских боевиков по ДНР: шестеро пострадавших
Удары украинских боевиков по ДНР: шестеро пострадавших - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Удары украинских боевиков по ДНР: шестеро пострадавших
В результате агрессии ВСУ во вторник в ДНР пострадали шесть мирных жителей, из них четверо от сбросов боеприпасов с беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T22:21
2024-03-12T22:21
денис пушилин
новости
донецкая народная республика (днр)
скорая помощь
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В результате агрессии ВСУ во вторник в ДНР пострадали шесть мирных жителей, из них четверо от сбросов боеприпасов с беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Сегодня в результате агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА", – написал он в своем Telegram-канале.Глава региона рассказал подробности атак украинских боевиков. В Кировском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с дрона, ранены мужчины 1981 и 1989 годов рождения, женщина 1963 года рождения. в Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1984 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранена женщина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки получил ранение мужчина 1965 года рождения, подорвавшись на мине ПФМ "Лепесток".Также глава ДНР подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Повреждены два жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также ЛЭП, трансформатор, подстанция в Горловке. Зафиксированы 17 обстрелов, выпущен 31 боеприпас. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе, уточнил Пушилин.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ранее, что местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине он погиб.Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области. Власти региона также сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.
https://crimea.ria.ru/20240312/popytka-proryva-granitsy-rf-otbity-4-ataki-drg-ubity-234-boevika-1135596019.html
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Новости
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денис пушилин, новости, донецкая народная республика (днр), скорая помощь, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удары украинских боевиков по ДНР: шестеро пострадавших

Шесть человек пострадали от ударов украинских боевиков по ДНР во вторник

22:21 12.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В результате агрессии ВСУ во вторник в ДНР пострадали шесть мирных жителей, из них четверо от сбросов боеприпасов с беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня в результате агрессии ВФУ пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА", – написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал подробности атак украинских боевиков. В Кировском районе Донецка боеприпасом, сброшенным с дрона, ранены мужчины 1981 и 1989 годов рождения, женщина 1963 года рождения. в Центрально-Городском районе Горловки пострадал мужчина 1984 года рождения. В Петровском районе Донецка в результате обстрела ранена женщина 1981 года рождения. В Никитовском районе Горловки получил ранение мужчина 1965 года рождения, подорвавшись на мине ПФМ "Лепесток".
Также глава ДНР подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Повреждены два жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также ЛЭП, трансформатор, подстанция в Горловке. Зафиксированы 17 обстрелов, выпущен 31 боеприпас. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА, БПЛА-камикадзе, уточнил Пушилин.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил ранее, что местный житель вошел в запрещенную зону, несмотря на предупреждающие знаки с указанием минной опасности. В результате подрыва на мине он погиб.
Двое мирных жителей пострадали после прилета неустановленных боеприпасов ВСУ в село Головино Белгородской области. Власти региона также сообщили, что в результате обстрела украинскими боевиками города Шебекино осколочное ранение лица получила женщина.
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