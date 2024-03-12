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Путин: более 1 млн человек прошли через кадровую систему "Лидеры России" - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Путин: более 1 млн человек прошли через кадровую систему "Лидеры России"
Путин: более 1 млн человек прошли через кадровую систему "Лидеры России" - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Путин: более 1 млн человек прошли через кадровую систему "Лидеры России"
Более одного миллиона человек прошли через кадровую систему конкурса управленцев "Лидеры России", 470 из них работают на высоких должностях, в том числе в... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T17:58
2024-03-12T18:18
владимир путин (политик)
новости
конкурс управленцев "лидеры россии"
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более одного миллиона человек прошли через кадровую систему конкурса управленцев "Лидеры России", 470 из них работают на высоких должностях, в том числе в федеральных министерствах и госкомпаниях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса.По словам президента, "уже 470 человек работают на высоких должностях и в федеральном центре"."У нас, по-моему, шесть заместителей федеральных министров, в регионах пять заместителей губернаторов, и губернаторы даже есть. 10 человек работают на уровне глав муниципалитетов, в Госдуме, Совете Федерации, в наших крупных компаниях с государственным участием. (Работают – ред.) на самых разных направлениях и на достаточно высоком уровне", – подчеркнул Путин.Конкурс управленцев "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей". Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.
https://crimea.ria.ru/20240312/na-uchastie-v-programme-vremya-geroev-postupilo-30-tysyach-zayavok---putin-1135591774.html
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владимир путин (политик), новости, конкурс управленцев "лидеры россии", россия, общество
Путин: более 1 млн человек прошли через кадровую систему "Лидеры России"

Путин: 470 человек из программы "Лидеры России" работают на различных высоких должностях

17:58 12.03.2024 (обновлено: 18:18 12.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Более одного миллиона человек прошли через кадровую систему конкурса управленцев "Лидеры России", 470 из них работают на высоких должностях, в том числе в федеральных министерствах и госкомпаниях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса.

"У нас уже пятый выпуск ("Лидеров России" – ред.). За эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто", – сказал глава государства.

По словам президента, "уже 470 человек работают на высоких должностях и в федеральном центре".
"У нас, по-моему, шесть заместителей федеральных министров, в регионах пять заместителей губернаторов, и губернаторы даже есть. 10 человек работают на уровне глав муниципалитетов, в Госдуме, Совете Федерации, в наших крупных компаниях с государственным участием. (Работают – ред.) на самых разных направлениях и на достаточно высоком уровне", – подчеркнул Путин.
Конкурс управленцев "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия – страна возможностей". Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.
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