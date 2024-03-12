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Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием
Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием
12 марта региональному подразделению Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе исполняется 9 лет. С годовщиной сотрудников агентства поздравил... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T09:47
2024-03-12T09:55
риа новости крым
международная медиагруппа "россия сегодня"
альберт куршутов
мининформ крыма
сми
крым
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 12 марта региональному подразделению Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе исполняется 9 лет. С годовщиной сотрудников агентства поздравил врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. Он также отметил вклад сотрудников подразделения в освещение событий в зоне спецоперации и поддержку бойцов, что, по словам врио министра, служит примером для всех крымских СМИ и вызывают глубокое уважение. Также Куршутов поблагодарил всех сотрудников подразделения за "подготовку качественного информационного продукта, неустанную профессиональную трудовую деятельность и безграничное желание к совершенствованию результатов своей работы".Подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказывает о том, что происходит на полуострове, а с февраля 2022 года мы также освещаем жизнь приграничных Крыму Запорожской и Херсонской областей. Мы оперативно реагируем на информационные тренды и запросы общества, совершенствуем свою работу, ведем социальные сети и верифицированный телеграм-канал РИА Новости Крым.Работа подразделения направлена в том числе и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.Сотрудники подразделения получают различные награды от общественности и представителей всех ветвей власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды Корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом конкурса "Искра Юга" Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
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риа новости крым, международная медиагруппа "россия сегодня", альберт куршутов, мининформ крыма, сми, крым, симферополь, новости крыма
Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием

Альберт Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием

09:47 12.03.2024 (обновлено: 09:55 12.03.2024)
 
© РИА Новости КрымПредседатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов и сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня"
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов и сотрудники крымского подразделения медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 12 марта региональному подразделению Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе исполняется 9 лет. С годовщиной сотрудников агентства поздравил врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.
"В марте 2015 года вы полноценно запустили свою работу в республике, задав высокую планку региональным СМИ. И вот уже 9 лет как сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный информационный пресс-центр в составе крымского подразделения оперативно и круглосуточно информируют гостей и жителей полуострова о том, чем живет Крым, как развивается и процветает", - написал Куршутов в своем Telegram-канале.
Он также отметил вклад сотрудников подразделения в освещение событий в зоне спецоперации и поддержку бойцов, что, по словам врио министра, служит примером для всех крымских СМИ и вызывают глубокое уважение. Также Куршутов поблагодарил всех сотрудников подразделения за "подготовку качественного информационного продукта, неустанную профессиональную трудовую деятельность и безграничное желание к совершенствованию результатов своей работы".
Подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказывает о том, что происходит на полуострове, а с февраля 2022 года мы также освещаем жизнь приграничных Крыму Запорожской и Херсонской областей.
Мы оперативно реагируем на информационные тренды и запросы общества, совершенствуем свою работу, ведем социальные сети и верифицированный телеграм-канал РИА Новости Крым.
Работа подразделения направлена в том числе и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.
Сотрудники подразделения получают различные награды от общественности и представителей всех ветвей власти.
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РИА Новости КрымМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Альберт КуршутовМининформ КрымаСМИКрымСимферопольНовости Крыма
 
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