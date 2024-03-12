https://crimea.ria.ru/20240312/kurshutov-pozdravil-podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-s-9-letiem-1135575808.html

Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием

Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Куршутов поздравил подразделение "России сегодня" в Крыму с 9-летием

12 марта региональному подразделению Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе исполняется 9 лет. С годовщиной сотрудников агентства поздравил... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T09:47

2024-03-12T09:47

2024-03-12T09:55

риа новости крым

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 12 марта региональному подразделению Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе исполняется 9 лет. С годовщиной сотрудников агентства поздравил врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. Он также отметил вклад сотрудников подразделения в освещение событий в зоне спецоперации и поддержку бойцов, что, по словам врио министра, служит примером для всех крымских СМИ и вызывают глубокое уважение. Также Куршутов поблагодарил всех сотрудников подразделения за "подготовку качественного информационного продукта, неустанную профессиональную трудовую деятельность и безграничное желание к совершенствованию результатов своей работы".Подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказывает о том, что происходит на полуострове, а с февраля 2022 года мы также освещаем жизнь приграничных Крыму Запорожской и Херсонской областей. Мы оперативно реагируем на информационные тренды и запросы общества, совершенствуем свою работу, ведем социальные сети и верифицированный телеграм-канал РИА Новости Крым.Работа подразделения направлена в том числе и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.Сотрудники подразделения получают различные награды от общественности и представителей всех ветвей власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды Корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом конкурса "Искра Юга" Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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