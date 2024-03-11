https://crimea.ria.ru/20240311/simferopol-i-stolitsa-nikaragua-stanut-pobratimami-1135545581.html

Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами

Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами

Симферополь и столица Никарагуа Манагуа станут побратимами, соответствующие соглашения уже готовятся. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T07:11

2024-03-11T07:11

2024-03-11T07:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Симферополь и столица Никарагуа Манагуа станут побратимами, соответствующие соглашения уже готовятся. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Крымом активно ведется работа по налаживанию побратимских связей. Готовится соглашение Симферополя со столицей Никарагуа Манагуа, а также Феодосии с белорусским городом Новополоцк. Все стороны уже заявили о готовности заключить соглашения о сотрудничестве", - цитирует Мурадова РИА Новости.Также, по его словам, по результатам второго саммита "Россия-Африка" рассматривается вопрос разработки и подписания соглашений о сотрудничестве с городами ряда стран африканского континента.В январе Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.Ранее сирийский город Латакия стал побратимом Ялты.

https://crimea.ria.ru/20230418/voennye-akademii-rossii-i-kitaya-podpisali--memorandum-o-pobratimstve-1128245958.html

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крым, георгий мурадов, в мире, никарагуа, кинотеатр "симферополь", феодосия, политика, города-побратимы, новости крыма