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Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами
Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами
Симферополь и столица Никарагуа Манагуа станут побратимами, соответствующие соглашения уже готовятся. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T07:11
2024-03-11T07:11
крым
георгий мурадов
в мире
никарагуа
кинотеатр "симферополь"
феодосия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Симферополь и столица Никарагуа Манагуа станут побратимами, соответствующие соглашения уже готовятся. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."Крымом активно ведется работа по налаживанию побратимских связей. Готовится соглашение Симферополя со столицей Никарагуа Манагуа, а также Феодосии с белорусским городом Новополоцк. Все стороны уже заявили о готовности заключить соглашения о сотрудничестве", - цитирует Мурадова РИА Новости.Также, по его словам, по результатам второго саммита "Россия-Африка" рассматривается вопрос разработки и подписания соглашений о сотрудничестве с городами ряда стран африканского континента.В январе Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.Ранее сирийский город Латакия стал побратимом Ялты.
https://crimea.ria.ru/20230418/voennye-akademii-rossii-i-kitaya-podpisali--memorandum-o-pobratimstve-1128245958.html
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крым, георгий мурадов, в мире, никарагуа, кинотеатр "симферополь", феодосия, политика, города-побратимы, новости крыма
Симферополь и столица Никарагуа станут побратимами

Симферополь и столица Никарагуа Манагуа готовят соглашение о побратимстве - Мурадов

07:11 11.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСимферопольский железнодорожный вокзал. Подготовка к запуску поездов по Крымскому мосту.
Симферопольский железнодорожный вокзал. Подготовка к запуску поездов по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Симферополь и столица Никарагуа Манагуа станут побратимами, соответствующие соглашения уже готовятся. Об этом сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Крымом активно ведется работа по налаживанию побратимских связей. Готовится соглашение Симферополя со столицей Никарагуа Манагуа, а также Феодосии с белорусским городом Новополоцк. Все стороны уже заявили о готовности заключить соглашения о сотрудничестве", - цитирует Мурадова РИА Новости.
Также, по его словам, по результатам второго саммита "Россия-Африка" рассматривается вопрос разработки и подписания соглашений о сотрудничестве с городами ряда стран африканского континента.
В январе Ялта и город Гранада в Республике Никарагуа подписали соглашение о побратимских связях. Как сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко, города будут развивать связи в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах.
Ранее сирийский город Латакия стал побратимом Ялты.
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КрымГеоргий МурадовВ миреНикарагуаКинотеатр "Симферополь"ФеодосияПолитикаГорода-побратимыНовости Крыма
 
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