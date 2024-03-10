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В Крым идут морозы – прогноз погоды на 10 марта
В Крым идут морозы – прогноз погоды на 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2024
В Крым идут морозы – прогноз погоды на 10 марта
В Крыму ночью 10 марта ожидается значительное похолодание, температура опустится до -1… -6 градусов. Ожидается юго-западный ветер порывами от пяти до десяти... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T00:01
2024-03-10T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В Крыму ночью 10 марта ожидается значительное похолодание, температура опустится до -1… -6 градусов. Ожидается юго-западный ветер порывами от пяти до десяти метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -3…-5; днем +9...+11.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…+10.В Ялте ожидается переменная облчность без осадков, температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.В Алуште переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность без осадков, температура ночью от 0 до +2 градусов, днем +9…+11.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливнейОпасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского краяРекордно теплый февраль: в Крыму температура значительно превысила норму
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погода в крыму, погода, общество, крым, новости крыма, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, симферополь, севастополь, крымский гидрометцентр, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
В Крым идут морозы – прогноз погоды на 10 марта
В Крыму ожидаются морозы до -6: прогноз погоды на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В Крыму ночью 10 марта ожидается значительное похолодание, температура опустится до -1… -6 градусов. Ожидается юго-западный ветер порывами от пяти до десяти метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится сухая погода. Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6, на южном побережье до 0…+5; днем +7…+12; в горах +1…+6. В начале рабочей недели ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами усилится до 15-20 м/с.Температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса", - уточнили синоптики.
В Симферополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -3…-5; днем +9...+11.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…+10.
В Ялте ожидается переменная облчность без осадков, температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.
В Алуште переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность без осадков, температура ночью от 0 до +2 градусов, днем +9…+11.
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