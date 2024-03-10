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В Крым идут морозы – прогноз погоды на 10 марта

В Крым идут морозы – прогноз погоды на 10 марта - РИА Новости Крым, 10.03.2024

В Крым идут морозы – прогноз погоды на 10 марта

В Крыму ночью 10 марта ожидается значительное похолодание, температура опустится до -1… -6 градусов. Ожидается юго-западный ветер порывами от пяти до десяти... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В Крыму ночью 10 марта ожидается значительное похолодание, температура опустится до -1… -6 градусов. Ожидается юго-западный ветер порывами от пяти до десяти метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью -3…-5; днем +9...+11.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +8…+10.В Ялте ожидается переменная облчность без осадков, температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.В Алуште переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем – от +9 до +11.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность без осадков, температура ночью от 0 до +2 градусов, днем +9…+11.Читайте также на РИА Новости Крым:"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливнейОпасность схода лавин объявлена в горах Краснодарского краяРекордно теплый февраль: в Крыму температура значительно превысила норму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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