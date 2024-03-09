https://crimea.ria.ru/20240309/oranzhevyy-uroven-opasnosti-obyavlen-v-oae-iz-za-moschnykh-livney-1135521542.html
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней - РИА Новости Крым, 09.03.2024
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает интернет-портал газеты РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T17:25
2024-03-09T17:25
2024-03-09T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает интернет-портал газеты Khaleej Times.Отмечается, что с началом выходных в разных частях ОАЭ начал непрерывно идти сильный дождь, сопровождаемый мощными грозами.Местные власти порекомендовали жителям страны оставаться дома. Также в ОАЭ на данный момент отменены все массовые мероприятия и закрыты популярные места отдыха."Уровень "оранжевой" тревоги объявлен для всех эмиратов. Это означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления", - добавляет Khaleej Times.
https://crimea.ria.ru/20231006/ostavshikhsya-bez-zhilya-iz-za-potopa-yaltintsev-rasselili-v-novye-kvartiry-1131902864.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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оаэ , в мире, погода, общество, происшествия, наводнение
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за обрушившихся на страну ливней - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает интернет-портал газеты Khaleej Times.
Отмечается, что с началом выходных в разных частях ОАЭ начал непрерывно идти сильный дождь, сопровождаемый мощными грозами.
"Многие жители проснулись от шума ливней, темного неба и сильного ветра", - пишет газета.
Местные власти порекомендовали жителям страны оставаться дома. Также в ОАЭ на данный момент отменены все массовые мероприятия и закрыты популярные места отдыха.
"Уровень "оранжевой" тревоги объявлен для всех эмиратов. Это означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления", - добавляет Khaleej Times.