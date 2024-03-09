https://crimea.ria.ru/20240309/oranzhevyy-uroven-opasnosti-obyavlen-v-oae-iz-za-moschnykh-livney-1135521542.html

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней - РИА Новости Крым, 09.03.2024

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за мощных ливней

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает интернет-портал газеты РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T17:25

2024-03-09T17:25

2024-03-09T17:25

оаэ

в мире

погода

общество

происшествия

наводнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128304109_0:666:2456:2048_1920x0_80_0_0_a178d19f9b298c5f16f5a98ede904aca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает интернет-портал газеты Khaleej Times.Отмечается, что с началом выходных в разных частях ОАЭ начал непрерывно идти сильный дождь, сопровождаемый мощными грозами.Местные власти порекомендовали жителям страны оставаться дома. Также в ОАЭ на данный момент отменены все массовые мероприятия и закрыты популярные места отдыха."Уровень "оранжевой" тревоги объявлен для всех эмиратов. Это означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления", - добавляет Khaleej Times.

https://crimea.ria.ru/20231006/ostavshikhsya-bez-zhilya-iz-za-potopa-yaltintsev-rasselili-v-novye-kvartiry-1131902864.html

оаэ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ , в мире, погода, общество, происшествия, наводнение