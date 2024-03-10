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Движение паромов в Севастополе восстановлено
Движение паромов в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 10.03.2024
Движение паромов в Севастополе восстановлено
Оба парома, курсирующие между Артиллерийской бухтой на Южной стороне и Северной стороной возобновляют движение с 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T11:00
2024-03-10T11:00
2024-03-10T11:02
паромы и катера в севастополе
северная сторона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Оба парома, курсирующие между Артиллерийской бухтой на Южной стороне и Северной стороной возобновляют движение с 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее 10 марта в дептрансе сообщали, что в Севастополе в связи с проведением водолазных работ паромная переправа не будет работать до 13 часов дня. Напомним, паром "Адмирал Лазарев' возобновил работу на маршруте в "Артбухта – Северная" в марте после того, как несколько месяцев стоял на ремонте. Паромы "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска) регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии.
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паромы и катера в севастополе, северная сторона, севастополь, транспорт, крым, новости крыма
Движение паромов в Севастополе восстановлено
Паромы в Севастополе возобновили движение на линии с 11 утра – дептранс
11:00 10.03.2024 (обновлено: 11:02 10.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Оба парома, курсирующие между Артиллерийской бухтой на Южной стороне и Северной стороной возобновляют движение с 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.
"Уважаемые пассажиры! Работа парома "Адмирал Истомин" и "Адмирал Лазарев" возобновляется с 11:00", – говорится в сообщении.
Ранее 10 марта в дептрансе сообщали, что в Севастополе в связи с проведением водолазных работ паромная переправа не будет работать до 13 часов дня.
Напомним, паром "Адмирал Лазарев' возобновил работу на маршруте в "Артбухта – Северная" в марте после того, как несколько месяцев стоял на ремонте
.
Паромы "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска) регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии.