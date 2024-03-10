https://crimea.ria.ru/20240310/dvizhenie-paromov-v-sevastopole-vosstanovleno-1135529827.html

Движение паромов в Севастополе восстановлено

Движение паромов в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 10.03.2024

Движение паромов в Севастополе восстановлено

Оба парома, курсирующие между Артиллерийской бухтой на Южной стороне и Северной стороной возобновляют движение с 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T11:00

2024-03-10T11:00

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паромы и катера в севастополе

северная сторона

севастополь

транспорт

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Оба парома, курсирующие между Артиллерийской бухтой на Южной стороне и Северной стороной возобновляют движение с 11 утра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее 10 марта в дептрансе сообщали, что в Севастополе в связи с проведением водолазных работ паромная переправа не будет работать до 13 часов дня. Напомним, паром "Адмирал Лазарев' возобновил работу на маршруте в "Артбухта – Северная" в марте после того, как несколько месяцев стоял на ремонте. Паромы "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска) регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паромы и катера в севастополе, северная сторона, севастополь, транспорт, крым, новости крыма