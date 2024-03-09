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"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым
"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым - РИА Новости Крым, 09.03.2024
"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым
Автор многих известных песен Илья Резник выбрал Ялту, потому что здесь "легко дышится и пишется". В Крым он переехал со всей семьей и домашними питомцами,... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T21:47
2024-03-09T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Автор многих известных песен Илья Резник выбрал Ялту, потому что здесь "легко дышится и пишется". В Крым он переехал со всей семьей и домашними питомцами, которых у него семеро. Об этом Резник рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.В 2023 году знаменитый поэт-песенник стал почетным гражданином Ялты. Этого звания он удостоился не только за свои стихи и песни, но и за работу с детьми. В 2019 году Резник открыл в Ялте отделение своего детского музыкального театра "Маленькая страна", в 2020 году такое же отделение было открыто в Севастополе. В Москве "Маленькая страна Резника" существует уже восемь лет."Мне приятно, что я стал почетным гражданином Ялты, потому что я люблю этот город, я написал про него уже несколько стихотворений, здесь особая атмосфера. В течение четырех лет по благословению Святейшего Патриарха Кирилла я написал четыре тома духовной поэзии. Первый том – это молитвы, второй – "Сотворение мира", третий – Жития святых, четвертый – притчи. Каждый год по тому, и это все в Ялте, в Нижней Ореанде", - рассказал Илья Резник.Редактором четырехтомника стала Ольга Лимашевская, член-корреспондент Академии Российской словесности, автор иллюстраций - художник Иван Жеребцов. С этой же командой поэт создает трехтомную "Историю государства Российского" в стихах."Маленькая страна" Ильи Резника участвует в городских праздниках – поют, читают стихи. В Крыму у поэта появился новый соавтор песен – композитор, звукорежиссер Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Вместе с ним была создана песня-реквием "Любимые не умирают" в память о погибших участниках СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:На 100 лет младше: Илья Резник отметил свой 83-й день рождения в ЯлтеИлья Резник прокомментировал скандал с батонами в КерчиШкола искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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илья резник, крым, новости крыма, общество, культура
"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым

Поэт Илья Резник в Ялте написал четыре тома духовной поэзии и историю России в стихах

21:47 09.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПоэт Илья Резник
Поэт Илья Резник - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Автор многих известных песен Илья Резник выбрал Ялту, потому что здесь "легко дышится и пишется". В Крым он переехал со всей семьей и домашними питомцами, которых у него семеро. Об этом Резник рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Мы с 2000 года ездили в Крым на 2-3 месяца, за это время мы к нему прикипели. И когда у нас заболели мама и папа Иры (Ирины Резник, супруги – ред.), когда у нас появилось 5 кошек и две собаки, ну мы тут всем табором и двинулись в Крым. Конечно, у нас тут своего дома нет, к сожалению, мы снимаем. Но мы счастливо живем, здесь легко пишется и легко дышится".

В 2023 году знаменитый поэт-песенник стал почетным гражданином Ялты. Этого звания он удостоился не только за свои стихи и песни, но и за работу с детьми. В 2019 году Резник открыл в Ялте отделение своего детского музыкального театра "Маленькая страна", в 2020 году такое же отделение было открыто в Севастополе. В Москве "Маленькая страна Резника" существует уже восемь лет.
"Мне приятно, что я стал почетным гражданином Ялты, потому что я люблю этот город, я написал про него уже несколько стихотворений, здесь особая атмосфера. В течение четырех лет по благословению Святейшего Патриарха Кирилла я написал четыре тома духовной поэзии. Первый том – это молитвы, второй – "Сотворение мира", третий – Жития святых, четвертый – притчи. Каждый год по тому, и это все в Ялте, в Нижней Ореанде", - рассказал Илья Резник.
Редактором четырехтомника стала Ольга Лимашевская, член-корреспондент Академии Российской словесности, автор иллюстраций - художник Иван Жеребцов. С этой же командой поэт создает трехтомную "Историю государства Российского" в стихах.
"Сейчас готов у меня первый том Истории Российского государства в стихах, от Вещего Олега до Минина и Пожарского. Второй том будет от Петра I до Николая I, третий – от Николая I до Николая II. Мне Крым очень много дал в творческом смысле. Нет суеты, нет забот, нет телевидения лишнего, интервью".
"Маленькая страна" Ильи Резника участвует в городских праздниках – поют, читают стихи. В Крыму у поэта появился новый соавтор песен – композитор, звукорежиссер Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Вместе с ним была создана песня-реквием "Любимые не умирают" в память о погибших участниках СВО.
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