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"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым

"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым - РИА Новости Крым, 09.03.2024

"Теперь я местный житель": почему поэт Илья Резник переехал в Крым

Автор многих известных песен Илья Резник выбрал Ялту, потому что здесь "легко дышится и пишется". В Крым он переехал со всей семьей и домашними питомцами,... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T21:47

2024-03-09T21:47

2024-03-09T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Автор многих известных песен Илья Резник выбрал Ялту, потому что здесь "легко дышится и пишется". В Крым он переехал со всей семьей и домашними питомцами, которых у него семеро. Об этом Резник рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым.В 2023 году знаменитый поэт-песенник стал почетным гражданином Ялты. Этого звания он удостоился не только за свои стихи и песни, но и за работу с детьми. В 2019 году Резник открыл в Ялте отделение своего детского музыкального театра "Маленькая страна", в 2020 году такое же отделение было открыто в Севастополе. В Москве "Маленькая страна Резника" существует уже восемь лет."Мне приятно, что я стал почетным гражданином Ялты, потому что я люблю этот город, я написал про него уже несколько стихотворений, здесь особая атмосфера. В течение четырех лет по благословению Святейшего Патриарха Кирилла я написал четыре тома духовной поэзии. Первый том – это молитвы, второй – "Сотворение мира", третий – Жития святых, четвертый – притчи. Каждый год по тому, и это все в Ялте, в Нижней Ореанде", - рассказал Илья Резник.Редактором четырехтомника стала Ольга Лимашевская, член-корреспондент Академии Российской словесности, автор иллюстраций - художник Иван Жеребцов. С этой же командой поэт создает трехтомную "Историю государства Российского" в стихах."Маленькая страна" Ильи Резника участвует в городских праздниках – поют, читают стихи. В Крыму у поэта появился новый соавтор песен – композитор, звукорежиссер Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Вместе с ним была создана песня-реквием "Любимые не умирают" в память о погибших участниках СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:На 100 лет младше: Илья Резник отметил свой 83-й день рождения в ЯлтеИлья Резник прокомментировал скандал с батонами в КерчиШкола искусств в Севастополе открылась: кого и как принимали учиться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья резник, крым, новости крыма, общество, культура