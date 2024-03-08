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Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил Севастополь. В рамках своего визита он проверил ход строительства нового госпитального комплекса на 150 РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T14:42
2024-03-08T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил Севастополь. В рамках своего визита он проверил ход строительства нового госпитального комплекса на 150 мест. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Отмечается, что строительство ведется на площади 8,5 гектаров.Кроме того, Иванов поручил проработать возможность размещения филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на базе на историческом комплексе Военно-морского клинического госпиталя. Размещение филиала позволит создать уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей. отмечается в сообщении.
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севастополь, министерство обороны рф, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, тимур иванов, военно-морской клинический госпиталь им. н.и. пирогова в севастополе, общество
Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе

Замминистра обороны Иванов проверил строительство госпитального комплекса в Севастополе

14:42 08.03.2024 (обновлено: 14:46 08.03.2024)
 
© Министерство обороны РФЗамминистра обороны РФ Иванов проверил строительство госпитального комплекса в Севастополе
Замминистра обороны РФ Иванов проверил строительство госпитального комплекса в Севастополе
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил Севастополь. В рамках своего визита он проверил ход строительства нового госпитального комплекса на 150 мест. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
Отмечается, что строительство ведется на площади 8,5 гектаров.
"С нуля будут построены более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция. Комплекс будет сдан под ключ, его оснастят самым современным оборудованием и медицинской техникой", - сказано в сообщении.
Кроме того, Иванов поручил проработать возможность размещения филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на базе на историческом комплексе Военно-морского клинического госпиталя. Размещение филиала позволит создать уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей. отмечается в сообщении.
 
СевастопольМинистерство обороны РФНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииТимур ИвановВоенно-морской клинический госпиталь им. Н.И. Пирогова в СевастополеОбщество
 
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