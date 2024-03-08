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Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил Севастополь. В рамках своего визита он проверил ход строительства нового госпитального комплекса на 150 РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T14:42
2024-03-08T14:42
2024-03-08T14:46
севастополь
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новости крыма
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здравоохранение в россии
тимур иванов
военно-морской клинический госпиталь им. н.и. пирогова в севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил Севастополь. В рамках своего визита он проверил ход строительства нового госпитального комплекса на 150 мест. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Отмечается, что строительство ведется на площади 8,5 гектаров.Кроме того, Иванов поручил проработать возможность размещения филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на базе на историческом комплексе Военно-морского клинического госпиталя. Размещение филиала позволит создать уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей. отмечается в сообщении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе
Замминистра обороны Иванов проверил строительство госпитального комплекса в Севастополе
14:42 08.03.2024 (обновлено: 14:46 08.03.2024)