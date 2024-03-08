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Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе

Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Замминистра обороны проверил ход строительства госпиталя в Севастополе

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил Севастополь. В рамках своего визита он проверил ход строительства нового госпитального комплекса на 150 РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T14:42

2024-03-08T14:42

2024-03-08T14:46

севастополь

министерство обороны рф

новости крыма

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здравоохранение в россии

тимур иванов

военно-морской клинический госпиталь им. н.и. пирогова в севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил Севастополь. В рамках своего визита он проверил ход строительства нового госпитального комплекса на 150 мест. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.Отмечается, что строительство ведется на площади 8,5 гектаров.Кроме того, Иванов поручил проработать возможность размещения филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на базе на историческом комплексе Военно-морского клинического госпиталя. Размещение филиала позволит создать уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей. отмечается в сообщении.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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