https://crimea.ria.ru/20240308/stalo-bolshe-chlenov-semi-kak-mama-v-dekrete-stala-volonterom-1135510259.html

"Стало больше членов семьи": как мама в декрете стала волонтером

"Стало больше членов семьи": как мама в декрете стала волонтером - РИА Новости Крым, 08.03.2024

"Стало больше членов семьи": как мама в декрете стала волонтером

РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T19:41

2024-03-08T19:41

2024-03-08T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар - РИА Новости Крым. - 5 месяцев было Кате, когда началась СВО. Насте сейчас 15 лет, и вот два месяца с хвостиком Сашеньке, - рассказывает мама Даша, уютно устроившись с нами на кухне за чашками чая. Папа Виталик в другой комнате укачивает маленькую, а двухлетняя Катюша носит на стол деревянные кубики: фиолетовые, красные. – Умница, доченька, а теперь желтенькие собери. Пока ребенок сосредоточен на этой работе, мы имеем возможность поговорить. Потому что Даша - не обычная мамочка в декрете, Дарья Аман – волонтер, которая собирает помощь для наших солдат с самого начала спецоперации.В прошлом – журналистка украинских каналовДарья – талантливый и успешный журналист. Когда-то она уехала из Крыма, чтобы строить карьеру в столице государства, тогда еще – Украины. Работала в известном политическом ток-шоу Савика Шустера, потом – в программе "Говорит Украина". Ее жизнь, как и жизни многих граждан той страны, в 2013 году изменил майдан.- Как сейчас помню, когда заходил к нам руководитель студии, говорил "Слава Украине"* и четко отсматривал, кто как реагирует. У нас было ток-шоу социальное, политические темы в эфире не звучали, но в самой редакции очень изменилась атмосфера. Начались какие-то беседы в курилках, вроде бы и неформально, но тем не менее начали задавать вопросы – а ты на майдане была, а как относишься к этому? И особенно прощупывали крымских, нас было двое коллег из Крыма. Это я прям ощутила. Давление происходило, тем более, что мы свою позицию и не скрывали.Напряжение очень быстро нарастало, и Дарья поняла, что пора домой. На майдане происходило нечто стихийное, совершенно неуправляемое и потому страшное. Было предчувствие грядущих кровавых событий, говорит она.Правнучка прославленного командираДевичья фамилия Дарьи известна всем, кто занимается историей Крыма в годы Великой Отечественной войны. Ее прадед Михаил Ильич Чуб – участник Гражданской войны и прославленный командир Ичкинского партизанского отряда в годы Великой Отечественной. Книга воспоминаний героического прадеда стала в семье настольной. Сейчас, когда Россия снова воюет, Дарья стала лучше понимать написанные прадедом строки. Волонтерство логично "выросло из семейной истории", рассказывает она.- Ты помнишь свою первую посылку?- Помню очень хорошо. Это были молодые ребята, крымские. С тех пор, как мы с ними познакомились, они уже из рядовых стали командирами подразделений. Сейчас они работают на передовой в штурм-отрядах, то есть пацаны героические. А познакомила нас мама одного из них. Это часто так бывает, когда обращаются сначала матери, жены, сестры, любимые девушки. Я помню, что был достаточно такой бытовой запрос. Это сейчас уже по продовольственному обеспечению вопрос закрыт, а на первую посылку мы и вещи теплые, и еду, и бытовую химию собирали.- А передавали как?- О, это отдельная песня. С этой первой отправкой были проблемы, конечно. Ребята не особо понимали, где они находятся, просто в поле каком-то, а геолокацию же нельзя включать. Сейчас мы чаще всего работаем с организацией "Зов сердца", потому что там девчонки такие, активные, они возят на все направления.Тепло в землянке и в душеСерьезным вызовом для волонтерской семьи Аман стали печи. Ну не производят в XXI веке буржуйки.- Нужно было найти мастера, который согласился бы сделать это бесплатно, и оплатить ему расходники. Это было трудно, но все вырулилось, благодаря тому же сарафанному радио нашелся кузнец, наш Миша с золотыми руками. Он подошел к процессу очень ответственно и сделал, как мне кажется, реально идеальные печи. Они не дымят, что на передовой очень важно, плюс он продумал на них сушилки для белья. И вынести можно буквально подмышкой, они очень компактные.С помощью волонтеров из организации "Кружок добра" удалось наладить производство маскировочных сетей, которые сейчас нужны "за ленточкой", пожалуй, больше всего. "У нас самих для этого помещения нет", говорит Дарья: откуда оно возьмется в квартире самой обычной семьи с тремя детьми и кошкой? И так полдома бывает посылками уставлено.Главное, что изменилось в их жизни после начала спецоперации, говорит Дарья, - это образ мышления. Спецоперация как бы расставила все по своим местам, показала, что в жизни на самом деле ценно.Появилось чувство сопричастности и сопереживания тем ребятам, которые сейчас на линии огня, говорит она. И уважение к друзьям-волонтерам, которые доставляют помощь в самые горячие точки и поэтому стали для своей воюющей страны крепким тылом.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииПоддерживаю с первых дней: в Евпатории автомеханик чинит коптеры для СВО"Я плохая жена и мать": волонтер Татьяна Савицкая о своей новой жизни* атрибутика и символика организаций, признанных Минюстом России нацистскими

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2024

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

крым, дарья аман, волонтеры, новости сво, общество, посылки в зону сво, помощь бойцам сво