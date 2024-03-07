https://crimea.ria.ru/20240307/s-nachala-goda-cherez-port-mariupolya-otgruzheno-28-000-tonn-zerna-1135496594.html
С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна - РИА Новости Крым, 07.03.2024
С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
С начала 2024 года Мариупольским морским торговым портом отправлено 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты России, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T20:16
2024-03-07T20:16
2024-03-07T20:16
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
мариупольский морской торговый порт
экономика
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сельское хозяйство
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. С начала 2024 года Мариупольским морским торговым портом отправлено 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты России, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер ДНР Артем Крамаренко.В марте вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что власти РФ поставили задачу достичь грузооборота в морском порту Мариуполя в 1 миллион тонн в год, это станет возможно после полноценного запуска железнодорожного сообщения для подвоза грузов.
https://crimea.ria.ru/20240208/porty-mariupol-i-berdyansk-uvelichat-moschnost-na-million-tonn-do-2024-goda-1134796717.html
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донецкая народная республика (днр)
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мариуполь, донецкая народная республика (днр), мариупольский морской торговый порт, экономика, новые регионы россии, сельское хозяйство
С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
С начала 2024 года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна в другие субъекты РФ