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С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна - РИА Новости Крым, 07.03.2024
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С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна - РИА Новости Крым, 07.03.2024
С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
С начала 2024 года Мариупольским морским торговым портом отправлено 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты России, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T20:16
2024-03-07T20:16
мариуполь
донецкая народная республика (днр)
мариупольский морской торговый порт
экономика
новые регионы россии
сельское хозяйство
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. С начала 2024 года Мариупольским морским торговым портом отправлено 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты России, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер ДНР Артем Крамаренко.В марте вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что власти РФ поставили задачу достичь грузооборота в морском порту Мариуполя в 1 миллион тонн в год, это станет возможно после полноценного запуска железнодорожного сообщения для подвоза грузов.
https://crimea.ria.ru/20240208/porty-mariupol-i-berdyansk-uvelichat-moschnost-na-million-tonn-do-2024-goda-1134796717.html
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донецкая народная республика (днр)
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мариуполь, донецкая народная республика (днр), мариупольский морской торговый порт, экономика, новые регионы россии, сельское хозяйство
С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна

С начала 2024 года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна в другие субъекты РФ

20:16 07.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИФМЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. С начала 2024 года Мариупольским морским торговым портом отправлено 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты России, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер ДНР Артем Крамаренко.
"В 2024 году продолжается наращивание объема загрузки производственных мощностей Мариупольского морского порта. Уже с начала текущего года им была осуществлена перевалка 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты Российской Федерации", - отметил Крамаренко.
В марте вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что власти РФ поставили задачу достичь грузооборота в морском порту Мариуполя в 1 миллион тонн в год, это станет возможно после полноценного запуска железнодорожного сообщения для подвоза грузов.
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МариупольДонецкая Народная Республика (ДНР)Мариупольский морской торговый портЭкономикаНовые регионы РоссииСельское хозяйство
 
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20:16С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
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