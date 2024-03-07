https://crimea.ria.ru/20240307/s-nachala-goda-cherez-port-mariupolya-otgruzheno-28-000-tonn-zerna-1135496594.html

С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна

С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна - РИА Новости Крым, 07.03.2024

С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна

С начала 2024 года Мариупольским морским торговым портом отправлено 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты России, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T20:16

2024-03-07T20:16

2024-03-07T20:16

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

мариупольский морской торговый порт

экономика

новые регионы россии

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/07/1127396649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7e37fcbe61a67fa6c1245af4f301d5c2.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. С начала 2024 года Мариупольским морским торговым портом отправлено 28 тысяч тонн зерновых культур в другие субъекты России, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер ДНР Артем Крамаренко.В марте вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что власти РФ поставили задачу достичь грузооборота в морском порту Мариуполя в 1 миллион тонн в год, это станет возможно после полноценного запуска железнодорожного сообщения для подвоза грузов.

https://crimea.ria.ru/20240208/porty-mariupol-i-berdyansk-uvelichat-moschnost-na-million-tonn-do-2024-goda-1134796717.html

мариуполь

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мариуполь, донецкая народная республика (днр), мариупольский морской торговый порт, экономика, новые регионы россии, сельское хозяйство