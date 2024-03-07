Рейтинг@Mail.ru
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240307/po-krymskomu-mostu-s-momenta-otkrytiya-proekhali-26-millionov-mashin-1135499145.html
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин - РИА Новости Крым, 07.03.2024
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин
С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T22:46
2024-03-07T22:49
крымский мост
новости
крым
новости крыма
упрдор "тамань"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, сообщает пресс-служба учреждеия "Упрдор "Тамань".Как уточнили в пресс-службе, Крымским мостом воспользовались 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов. Остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта.Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовали 13 млн автомобилей, столько же - на материк.Рекордный суточный показатель зафиксировали в августе 2022 года. Тогда интенсивность транспортного потока составила почти 38,3 тыс. автомобилей за сутки.За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.
https://crimea.ria.ru/20240304/v-krymu-podadut-v-sud-na-ukrainu-za-terakty-na-krymskom-mostu-1135398506.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:409:1161:1280_1920x0_80_0_0_17b2f61b79a082c59dfe8fc8e38195a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости, крым, новости крыма, упрдор "тамань"
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин

26 миллионов автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его открытия

22:46 07.03.2024 (обновлено: 22:49 07.03.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, сообщает пресс-служба учреждеия "Упрдор "Тамань".
"Более пяти лет назад, 16 мая 2018 года, в 05:30 автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения транспорта. Уже в первые сутки трафик превысил 20 тысяч транспортных средств. Сегодня величина транспортного потока перешла новый рубеж – за все время работы Крымского моста в обоих направлениях по нему проехало 26 млн транспортных средств", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, Крымским мостом воспользовались 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов. Остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта.
Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовали 13 млн автомобилей, столько же - на материк.
Рекордный суточный показатель зафиксировали в августе 2022 года. Тогда интенсивность транспортного потока составила почти 38,3 тыс. автомобилей за сутки.
За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.
Поврежденная часть на Крымском мосту. 17 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 15:37
В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту
 
Крымский мостНовостиКрымНовости КрымаУпрдор "Тамань"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Разбег от нуля до +9: какой будет погода в Крыму 8 марта
00:00Какой сегодня праздник: 8 марта
23:03Главные новости Крыма: 7 марта
22:58Главное за день: 7 марта
22:46По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин
22:41Спустя 2 года: Зеленский подписал указ о демобилизации срочников
22:21Продажа "Яндекса": процесс пошел
22:07Британия поставит Киеву еще 10 тысяч ударных, морских и FPV-дронов
21:28Киев выделил 4 млн долларов на блокировку телесигнала из России
21:09Обстановка у Крымского моста к вечеру четверга
20:39Когда Госдума примет законы для исполнения послания президента
20:19Зеленский нашел Залужному новое место работы
20:16С начала года через порт Мариуполя отгружено 28 000 тонн зерна
19:59"Это кошмар": что показали праймериз в США
19:47Новые ФАПы и "скорые": как изменилось здравоохранение Крыма за 10 лет
19:37Новый аэропорт в Симферополе - видео строительства и открытия
19:18В порту Новороссийска два дня будут стрелять
18:59Крым – в тройке лидеров в России по темпам экономического роста
18:46Как выбрать цветы и сохранить их свежесть – советы Роспотребнадзора
18:35Очередь перед Крымским мостом за час выросла в два раза
Лента новостейМолния