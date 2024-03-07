https://crimea.ria.ru/20240307/po-krymskomu-mostu-s-momenta-otkrytiya-proekhali-26-millionov-mashin-1135499145.html

По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин

По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин - РИА Новости Крым, 07.03.2024

По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин

С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T22:46

2024-03-07T22:46

2024-03-07T22:49

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упрдор "тамань"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, сообщает пресс-служба учреждеия "Упрдор "Тамань".Как уточнили в пресс-службе, Крымским мостом воспользовались 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов. Остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта.Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовали 13 млн автомобилей, столько же - на материк.Рекордный суточный показатель зафиксировали в августе 2022 года. Тогда интенсивность транспортного потока составила почти 38,3 тыс. автомобилей за сутки.За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.

https://crimea.ria.ru/20240304/v-krymu-podadut-v-sud-na-ukrainu-za-terakty-na-krymskom-mostu-1135398506.html

крымский мост

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2024

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