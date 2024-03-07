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По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин - РИА Новости Крым, 07.03.2024
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин
С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T22:46
2024-03-07T22:46
2024-03-07T22:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, сообщает пресс-служба учреждеия "Упрдор "Тамань".Как уточнили в пресс-службе, Крымским мостом воспользовались 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов. Остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта.Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовали 13 млн автомобилей, столько же - на материк.Рекордный суточный показатель зафиксировали в августе 2022 года. Тогда интенсивность транспортного потока составила почти 38,3 тыс. автомобилей за сутки.За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.
https://crimea.ria.ru/20240304/v-krymu-podadut-v-sud-na-ukrainu-za-terakty-na-krymskom-mostu-1135398506.html
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крымский мост, новости, крым, новости крыма, упрдор "тамань"
По Крымскому мосту с момента открытия проехали 26 миллионов машин
26 миллионов автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента его открытия
22:46 07.03.2024 (обновлено: 22:49 07.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. С момента открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года и по сегодняшний день по транспортному переходу проехали 26 миллионов автомобилей, сообщает пресс-служба учреждеия "Упрдор "Тамань".
"Более пяти лет назад, 16 мая 2018 года, в 05:30 автодорожная часть Крымского моста была открыта для движения транспорта. Уже в первые сутки трафик превысил 20 тысяч транспортных средств. Сегодня величина транспортного потока перешла новый рубеж – за все время работы Крымского моста в обоих направлениях по нему проехало 26 млн транспортных средств", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, Крымским мостом воспользовались 21,8 млн легковых автомобилей и почти 300 тыс. автобусов. Остальной трафик пришелся на долю грузового транспорта.
Общий объем транспортных средств распределился практически равномерно: на полуостров проследовали 13 млн автомобилей, столько же - на материк.
Рекордный суточный показатель зафиксировали в августе 2022 года. Тогда интенсивность транспортного потока составила почти 38,3 тыс. автомобилей за сутки.
За бесперебойное функционирование Крымского моста отвечают более 200 специалистов и 35 единиц техники. На мостовом переходе работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.