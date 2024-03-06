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Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе
Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе
Несчастный случай произошел на станции Урожайная в Красногвардейском районе Крыма: поезд сбил насмерть местного жителя. Об этом РИА Новости Крыма рассказали в... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T19:45
2024-03-06T19:50
поезд
происшествия
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новости крыма
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Несчастный случай произошел на станции Урожайная в Красногвардейском районе Крыма: поезд сбил насмерть местного жителя. Об этом РИА Новости Крыма рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Была проведена проверка обстоятельств происшествия, по итогам которой сделано заключение о несчастном случае.Накануне вечером поездом "Адлер-Симферополь" на этом же месте была сбита пожилая женщина. Ее госпитализировали, но в реанимации она скончалась.1 марта В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя. Трагедия произошла на перегоне станций Бахчисарай – Сирень.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли под колесами электропоезда – что известноДва человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщинаТрое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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поезд, происшествия, крым, новости крыма, железные дороги крыма
Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе

Мужчину сбил поезд в Красногвардейском районе Крыма

19:45 06.03.2024 (обновлено: 19:50 06.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЖелезнодорожные пути. Архивное фото
Железнодорожные пути. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Несчастный случай произошел на станции Урожайная в Красногвардейском районе Крыма: поезд сбил насмерть местного жителя. Об этом РИА Новости Крыма рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

"Около 11.30 мужчина 50 лет медленно переходил железнодорожные пути в неустановленном месте рядом со станцией Урожайная. Машинист поезда "Москва – Симферополь" применил сигналы и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина погиб на месте", - пояснили в пресс-службе.

Была проведена проверка обстоятельств происшествия, по итогам которой сделано заключение о несчастном случае.
Накануне вечером поездом "Адлер-Симферополь" на этом же месте была сбита пожилая женщина. Ее госпитализировали, но в реанимации она скончалась.
1 марта В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя. Трагедия произошла на перегоне станций Бахчисарай – Сирень.
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ПоездПроисшествияКрымНовости КрымаЖелезные дороги Крыма
 
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