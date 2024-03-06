https://crimea.ria.ru/20240306/poezd-moskva---simferopol-sbil-muzhchinu-v-krasnogvardeyskom-rayone-1135470056.html

Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе

Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе

Несчастный случай произошел на станции Урожайная в Красногвардейском районе Крыма: поезд сбил насмерть местного жителя. Об этом РИА Новости Крыма рассказали в... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T19:45

2024-03-06T19:45

2024-03-06T19:50

поезд

происшествия

крым

новости крыма

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Несчастный случай произошел на станции Урожайная в Красногвардейском районе Крыма: поезд сбил насмерть местного жителя. Об этом РИА Новости Крыма рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Была проведена проверка обстоятельств происшествия, по итогам которой сделано заключение о несчастном случае.Накануне вечером поездом "Адлер-Симферополь" на этом же месте была сбита пожилая женщина. Ее госпитализировали, но в реанимации она скончалась.1 марта В Бахчисарайском районе Крыма электропоезд насмерть сбил 18-летнюю жительницу Севастополя. Трагедия произошла на перегоне станций Бахчисарай – Сирень.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли под колесами электропоезда – что известноДва человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщинаТрое детей погибли в столкновении поезда и легковушки на Ставрополье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, происшествия, крым, новости крыма, железные дороги крыма