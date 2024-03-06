https://crimea.ria.ru/20240306/chast-simferopolya-v-sredu-ostanetsya-bez-sveta--adresa-i-sroki-1135436394.html

Часть Симферополя в среду останется без света – адреса и сроки

Часть Симферополя в среду останется без света – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Часть Симферополя в среду останется без света – адреса и сроки

Более тридцати симферопольских улиц в среду останутся без света из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T06:04

2024-03-06T06:04

2024-03-06T06:04

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Более тридцати симферопольских улиц в среду останутся без света из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, отключения запланированы 6 марта с 8 часов утра по улицам Генерала Васильева, 2-20, 1-19, Складской, 2-24, 1-19, Луговой, 6, Глинки, 16-58, 9-49, Острякова, 38-44, 29-41, Симеизской, 6-38, 1 по ГП, Бородина, 53, 1-19, Зуйской, 44-46, 47-51, Хабаровской, 28-48, 25-77, Кечкеметской, 114-124, 97-103, Арабатской, 60-74, 55-69, С. Лазо, 42-62, 25-47, Панфиловцев, 40-62, 41-67, Ж. Дерюгиной, 1 А, Глинки, 51, 53, Бородина, 10, Чехова, 118-122/43, 117-121, Братской, 57А, Перевальной, 40-46, Общественной, 18-46, 15-45, Садовой, 40-72, 67-75, Красной, 41, Лесхозной, 3-7, Севастопольской, 22/2, Турецкой, 20-30, 21-27, Чехова, 1-17. Также отключение запланировано в переулках Косогорном, 1-15, Братском, 2-14 (чет), Полигонном, 12, 14, 15, 17.Как сообщает пресс-служба компании, подачу электроэнергии потребителям по указанным адресам восстановят к 17 часам вечера среды.Читайте также на РИА Новости Крым:Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за светВ Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанцииКакие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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