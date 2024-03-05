https://crimea.ria.ru/20240305/na-kakikh-ulitsakh-simferopolya-ogranichat-dvizhenie-vo-vtornik--skhemy-1135400650.html

На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы

На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы - РИА Новости Крым, 05.03.2024

На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы

В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T06:04

2024-03-05T06:04

2024-03-05T06:04

симферополь

новости крыма

благоустройство

электричество

обрезка деревьев в симферополе

городская среда

администрация симферополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239382_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6f12a4b08138e440a2890f545df7a1eb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 05.03.2024 будет ограничено движение:– на участке улицы улицы Желябова (от улицы Долгоруковская до улицы Александра Невского);– на участке улицы улицы Гоголя (от улицы Павленко до улицы Спера).Также в администрации предупредили, что возможны перебои с электроснабжением.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, благоустройство, электричество, обрезка деревьев в симферополе, городская среда, администрация симферополя