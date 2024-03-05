https://crimea.ria.ru/20240305/na-kakikh-ulitsakh-simferopolya-ogranichat-dvizhenie-vo-vtornik--skhemy-1135400650.html
На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы
На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы - РИА Новости Крым, 05.03.2024
На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы
В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T06:04
2024-03-05T06:04
2024-03-05T06:04
симферополь
новости крыма
благоустройство
электричество
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
администрация симферополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239382_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6f12a4b08138e440a2890f545df7a1eb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 05.03.2024 будет ограничено движение:– на участке улицы улицы Желябова (от улицы Долгоруковская до улицы Александра Невского);– на участке улицы улицы Гоголя (от улицы Павленко до улицы Спера).Также в администрации предупредили, что возможны перебои с электроснабжением.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239382_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e8128fe5743d10a56ad5460dd1be387e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, благоустройство, электричество, обрезка деревьев в симферополе, городская среда, администрация симферополя
На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы
В центре Симферополя во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.
В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 05.03.2024 будет ограничено движение:
– на участке улицы улицы Желябова (от улицы Долгоруковская до улицы Александра Невского);
– на участке улицы улицы Гоголя (от улицы Павленко до улицы Спера).
Также в администрации предупредили, что возможны перебои с электроснабжением.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
Читайте также на РИА Новости Крым: