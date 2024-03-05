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На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы
На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы - РИА Новости Крым, 05.03.2024
На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы
В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T06:04
2024-03-05T06:04
симферополь
новости крыма
благоустройство
электричество
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 05.03.2024 будет ограничено движение:– на участке улицы улицы Желябова (от улицы Долгоруковская до улицы Александра Невского);– на участке улицы улицы Гоголя (от улицы Павленко до улицы Спера).Также в администрации предупредили, что возможны перебои с электроснабжением.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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симферополь, новости крыма, благоустройство, электричество, обрезка деревьев в симферополе, городская среда, администрация симферополя
На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы

В центре Симферополя во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев

06:04 05.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В центре Симферополе во вторник временно ограничат движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.
В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 05.03.2024 будет ограничено движение:
– на участке улицы улицы Желябова (от улицы Долгоруковская до улицы Александра Невского);
© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополе во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев
В центре Симферополе во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополе во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев
– на участке улицы улицы Гоголя (от улицы Павленко до улицы Спера).
© Пресс-служба администрации СимферополяВ центре Симферополе во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев
В центре Симферополе во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации Симферополя
В центре Симферополе во вторник ограничат движение из-за обрезки деревьев
Также в администрации предупредили, что возможны перебои с электроснабжением.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
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СимферопольНовости КрымаБлагоустройствоЭлектричествоОбрезка деревьев в СимферополеГородская средаАдминистрация Симферополя
 
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07:10Как за 10 лет расцвел Крым – наш ответ Зеленскому
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06:04На каких улицах Симферополя ограничат движение во вторник – схемы
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