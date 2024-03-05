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Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова
Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T17:02
2024-03-05T17:02
2024-03-05T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МУС.В марте прошлого года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им якобы осуществленную "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ является возмутительной и неприемлемой. Он добавил, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, выдавших ордер на "арест".Дело возбуждено по статьям "Заведомо незаконное заключение под стражу", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев предрек "мрачный закат" системы международных отношенийСуд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенаторВолодин призвал запретить поддержку Международного уголовного суда в РФ
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мус, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, в мире, политика, авиация, воздушно-космический силы (вкс)
Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего ЧФ Соколова
Суд в Гааге выдал ордера на арест командующих дальней авиацией ВКС и Черноморского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МУС.
"Палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест двоих лиц: господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова, в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года", – говорится в заявлении.
В марте прошлого года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им якобы осуществленную "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ является возмутительной и неприемлемой. Он добавил, что РФ, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
в отношении прокурора и судей МУС, выдавших ордер на "арест".
Дело возбуждено по статьям "Заведомо незаконное заключение под стражу", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".
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