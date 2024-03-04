https://crimea.ria.ru/20240304/v-otdeleniyakh-pochty-kryma-poyavilis-100-terminalov-s-vydachey-nalichnykh-1135404933.html

В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных

В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных

Первые 100 платежных терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи на территории Республики Крым и Севастополя были установлены в рамках... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T18:56

2024-03-04T18:56

2024-03-04T18:56

почта крыма

рнкб (пао)

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119761801_0:116:1620:1027_1920x0_80_0_0_203516ca7dd691c67f34ad8fe9c9fa33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Первые 100 платежных терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи на территории Республики Крым и Севастополя были установлены в рамках совместного проекта банка РНКБ и ФГУП "Почта Крыма", сообщает пресс-служба кредитной организации.Реализация проекта началась весной 2023 года и на сегодняшний день терминалы уже работают в отделениях "Почты Крыма" в Первомайском, Нижнегорском, Джанкойском, Советском, Бахчисарайском и других районах и населенных пунктах Республики Крым и Севастополя.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

почта крыма, рнкб (пао), новости крыма, крым