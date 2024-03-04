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В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных
В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных - РИА Новости Крым, 04.03.2024
В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных
Первые 100 платежных терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи на территории Республики Крым и Севастополя были установлены в рамках... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Первые 100 платежных терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи на территории Республики Крым и Севастополя были установлены в рамках совместного проекта банка РНКБ и ФГУП "Почта Крыма", сообщает пресс-служба кредитной организации.Реализация проекта началась весной 2023 года и на сегодняшний день терминалы уже работают в отделениях "Почты Крыма" в Первомайском, Нижнегорском, Джанкойском, Советском, Бахчисарайском и других районах и населенных пунктах Республики Крым и Севастополя.
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РИА Новости Крым
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почта крыма, рнкб (пао), новости крыма, крым

В отделениях "Почты Крыма" появились 100 терминалов с выдачей наличных

18:56 04.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Первые 100 платежных терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи на территории Республики Крым и Севастополя были установлены в рамках совместного проекта банка РНКБ и ФГУП "Почта Крыма", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Реализация проекта началась весной 2023 года и на сегодняшний день терминалы уже работают в отделениях "Почты Крыма" в Первомайском, Нижнегорском, Джанкойском, Советском, Бахчисарайском и других районах и населенных пунктах Республики Крым и Севастополя.

"Масштабирование проекта обеспечивает максимальную доступность финансовых услуг для жителей Крыма, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Проект реализуется в рамках стратегии правительства РФ и Центробанка России по повышению финансовой грамотности при поддержке правительства Республики Крым и правительства Севастополя", – сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан, его слова приводит пресс-служба.

Почта КрымаРНКБ (ПАО)Новости КрымаКрым
 
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