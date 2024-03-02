https://crimea.ria.ru/20240302/nikakaya-blokada-rossii-nevozmozhna-i-vfm-eto-dokazal---kirienko-1135361397.html

Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко

Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко

Никакая блокада России невозможна, Всемирный фестиваль молодежи это показывает, любые попытки ограничить или бойкотировать РФ с треском провалились, заявил... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T16:24

2024-03-02T16:24

2024-03-02T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Никакая блокада России невозможна, Всемирный фестиваль молодежи это показывает, любые попытки ограничить или бойкотировать РФ с треском провалились, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он подчеркнул, что любые попытки ограничить или бойкотировать Россию с треском провалились. Так, в Организацию объединенных наций входят 193 страны, а на площадке фестиваля молодежи представители 190 стран - практически весь мир, пояснил Кириенко.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мираПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"

https://crimea.ria.ru/20240301/v-siriuse-otkrylsya-vsemirnyy-festival-molodezhi-1135345433.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, риа новости, общество, сергей кириенко, новости, всемирный фестиваль молодежи, сириус, россия