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Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко
Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко
Никакая блокада России невозможна, Всемирный фестиваль молодежи это показывает, любые попытки ограничить или бойкотировать РФ с треском провалились, заявил... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T16:24
2024-03-02T16:27
сочи
риа новости
общество
сергей кириенко
новости
всемирный фестиваль молодежи
сириус
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Никакая блокада России невозможна, Всемирный фестиваль молодежи это показывает, любые попытки ограничить или бойкотировать РФ с треском провалились, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он подчеркнул, что любые попытки ограничить или бойкотировать Россию с треском провалились. Так, в Организацию объединенных наций входят 193 страны, а на площадке фестиваля молодежи представители 190 стран - практически весь мир, пояснил Кириенко.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мираПутин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
https://crimea.ria.ru/20240301/v-siriuse-otkrylsya-vsemirnyy-festival-molodezhi-1135345433.html
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сочи, риа новости, общество, сергей кириенко, новости, всемирный фестиваль молодежи, сириус, россия
Никакая блокада России невозможна и ВФМ это доказал - Кириенко

Кириенко: никакая блокада РФ невозможна, Всемирный фестиваль молодежи это показывает

16:24 02.03.2024 (обновлено: 16:27 02.03.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВсемирный фестиваль молодежи в Сириусе
Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Никакая блокада России невозможна, Всемирный фестиваль молодежи это показывает, любые попытки ограничить или бойкотировать РФ с треском провалились, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Это показывает, что никакая блокада России невозможна, а с каждым днем этого фестиваля у России, в мире все большее количество очень талантливых ярких людей, от которых на самом деле через короткий промежуток времени будет зависеть политика их страны", - сказал Кириенко журналистам перед началом церемонии открытия Всемирного фестиваля молодёжи.
Он подчеркнул, что любые попытки ограничить или бойкотировать Россию с треском провалились. Так, в Организацию объединенных наций входят 193 страны, а на площадке фестиваля молодежи представители 190 стран - практически весь мир, пояснил Кириенко.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
Как заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.
630 человек прибыли из Белоруссии, более 200 – из Узбекистана, 275 гостей приехали из Таджикистана. Также прибыли участники из дальнего зарубежья - Индии, Демократической Республики Конго, Бангладеш, Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетили 15 американцев и делегация из КНДР.
Республику Крым на фестивале представят 45 человек, кроме того, 10 волонтеров из Крыма уже находятся на месте и будут организовывать работу крымской делегации.
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Вчера, 17:57
В Сириусе открылся Всемирный фестиваль молодежи
 
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