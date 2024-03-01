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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после кратковременной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T16:42
2024-03-01T16:42
2024-03-01T16:42
крымский мост
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после кратковременной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мостовой переход был перекрыт в 15.30.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено после кратковременной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мостовой переход был перекрыт в 15.30.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.