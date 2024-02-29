https://crimea.ria.ru/20240229/v-sevastopole-planovye-otklyucheniya-sveta--grafik-na-29-fevralya-1135292030.html

В Севастополе плановые отключения света – график на 29 февраля

В Севастополе плановые отключения света – график на 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В Севастополе плановые отключения света – график на 29 февраля

В некоторых районах Севастополя 29 февраля в связи с плановым ремонтом оборудования будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T07:23

2024-02-29T07:23

2024-02-29T07:23

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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новости крыма

крым

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В некоторых районах Севастополя 29 февраля в связи с плановым ремонтом оборудования будет прекращена подача электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Так, с 09:00 до 11:00 будут отключены абоненты по некоторым адресам на улицах:Героев Севастополя, Папанина, Селенгинская, Генерала Родионова, Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Партизанская, Частника, Буряка, Гвардейская, Димитрова, Рыбацкая, Сторожевая, Якорная, Захарова, Бирюзовая, Изумрудная, Маковая, Морпортовская, Полынная, Штурвальная, Адмирала Грейга, Авиационная, Ольховая, Арцеулова, Готская, Адмирала Фадеева, Пятницкий проезд и Фиолентовское шоссе.Планируется также отключение электроэнергии в такое же время в переулках Крепостной, 1 Морской, 2 Морской, 4 Морской, а также в Старосеверной балке, на спуске Степана Разина и Античном бульваре.Без электроэнергии с 09:00 до 11:00 останутся владельцы некоторых участков ТСН "Волга", ПКИЗ "Подводник" и СТ "Ромашка".Более подробно со списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".Ремонт оборудования мощностью 0,4 Квт в Севастополе проводится на протяжении нескольких недель. Так, 27 февраля электричество отключали с 09:00 до 17:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе не будет света в начале недели: список адресовЛедяной дождь оставил без электроснабжения 70 тысяч человек в ЛНР

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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