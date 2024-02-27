https://crimea.ria.ru/20240227/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-vo-vtornik--spisok-adresov-1135224171.html

Отключение света в Севастополе во вторник – список адресов

Отключение света в Севастополе во вторник – список адресов - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Отключение света в Севастополе во вторник – список адресов

Временное отключение электроэнергии пройдет в Севастополе во вторник. Об этом сообщают в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T06:43

2024-02-27T06:43

2024-02-27T06:43

новости крыма

севастополь

электричество

отключение электроэнергии

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Временное отключение электроэнергии пройдет в Севастополе во вторник. Об этом сообщают в "Севастопольэнерго".С 09.00 до 17.00 на час-полтора буду отключать свет по адресам:ТСН "Металлист", 594-А, 597-А, 240, 588, 567, 595, улица Монастырское шоссе, 59/13, переулок Каменный, 26, Юхарина балка, 4-10, 14-16, 20-30, 34, 42, 46, 50-5, 53-А, 13-15, 27, 33, 37-39, 45, СТ "Южный экспресс", 9, СТ "Техника", 2,1069, ТСН "Рябинушка", 33/214, 33/214-А, 30, 82, 192, 196, 199-А, 223-А, 5-А, 203-А, 11, 31, 12, ТСН "Слип", 18-20, 24, 28, 40, 46, 122, 128, 148, 209-б, 17, 31, 45-47, 53, 67, 121-12.Также подача электроэнергии будет прекращена в домах по улицам Муромская, 170-А, 158-А, 182-А, 136-А, 154-А, 91-А, 91, 111-113, 129-131, 141, 14, Ромашковая, 44-А, 44-46, проезду Ромашковому, 11- А, 11, улице Горпищенко, 1, Балаклавскому шоссе, 80-А, 86-В, 80, 38-А, 38-В, 38, улице Хрусталева, 84-А, 80-82, 90, 86-В, 126-А, 124-А, 112-А, 102-А, 8, СНТ "Камаз", 62, 916, участки 93, 27, 89, 1050, улица Комсомольская, 4-22, 3-27, переулок Арабатский, 2, 9-А, 7-А, 11-А, 1-7, 11, тупик Вагонный, 2-8, 1-5, улица Надеждинцев, 4-6, 12, 7-9, Розы Люксембург, 2-8, 20, 5-17, Чесменская, 22, Рабочая, 11.Без света останутся дома по адресу 3-й Готский проезд (32/1,16-А,16-30,11,15,16-А/1) и на улицах: Крестьянская, 2-А, 2, 3-13, 2-Б, 8, Железнякова, 4-18, 1-А, 1-Б, 1-7, Народная, 4-24, 1-17, 17-А, 24-А, П. Мирного, 8/18, 18/8, 16-30, 15-25, Трудовая, 2-18, 5-9, 13, 17-27, 22, 22-А, 22/1, 22/2, 22/3, Ковпака, 40-44, Ивана Голубца, 37-А, 15-39, Авдеева, 14-42, 17-А, 19-45, 49, Матюшенко, 22-44, 19-47, Симферопольская, 19-27, Корсунская, 24-А, 22-24, 25-35, Пожарова, 26.С 11.00 до 16.00 отключение электроэнергии пройдет в селе Орлиное:ул. Кедровая, 1-11, 15, 4-А, 6-А, 4-16, ул. Ивана Пахомова, 8-А, 16-Ж, 4-22, 11-А, 9-А, 1-9, 17-23, 2-А, 2-В, 2-Г, 1-А, 433, ул. Тюкова, 97-А,99-103, 68-А.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиСвет Крыма: новые территории РФ получают энергию из сетей полуострова

севастополь

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