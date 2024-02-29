https://crimea.ria.ru/20240229/smertelnoe-dtp-v-krymu-voditel-legkovushki-pogib-v-lobovom-dtp-s-furoy-1135323136.html

Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой

Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой

В Крыму легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате водитель легковушки погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T17:59

2024-02-29T17:59

2024-02-29T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В Крыму легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате водитель легковушки погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло в четверг днем в Джанкойском районе на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта".Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.Ранее в Краснодарском крае Кубани школьник попал под колеса грузовика МАЗ. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.13 февраля в Севастополе грузовик сбил насмерть 84-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТПДвухлетний ребенок погиб в аварии на КубаниТакси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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