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Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой
Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой
В Крыму легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате водитель легковушки погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T17:59
2024-02-29T17:59
2024-02-29T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В Крыму легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате водитель легковушки погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло в четверг днем в Джанкойском районе на автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта".Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.Ранее в Краснодарском крае Кубани школьник попал под колеса грузовика МАЗ. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.13 февраля в Севастополе грузовик сбил насмерть 84-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТПДвухлетний ребенок погиб в аварии на КубаниТакси с пассажирами протаранило ограждение и упало в овраг
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой
В Крыму водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с грузовиком
17:59 29.02.2024 (обновлено: 18:01 29.02.2024)