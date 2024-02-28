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В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП
В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП
В Ялте направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняется житель Анапы. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T12:17
2024-02-28T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Ялте направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняется житель Анапы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По данным ведомства, в декабре прошлого года житель Анапы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Skoda Octavia и, двигаясь по автодороге "Ялта – Севастополь", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.В некоторых субъектах страны ранее были приняты региональные законы о выплате денежного вознаграждения за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. В зависимости от региона сумма вознаграждения составляет от двух до четырех тысяч рублей.В эфире радио "Спутник в Крыму" авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков высказал мнение, что введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с тремя авто в Евпатории пострадал пассажирВодитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в КрымуЭкстремальные гонки: в Крыму водитель катал на тросе сноубордиста
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ялта, крым, новости крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, прокуратура республики крым
В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП

Севшего пьяным за руль жителя Анапы будут судить за смертельное ДТП в Крыму

12:17 28.02.2024 (обновлено: 12:23 28.02.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым Смертельное ДТП на автодороге "Ялта – Севастополь"
Смертельное ДТП на автодороге Ялта – Севастополь
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Ялте направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняется житель Анапы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, в декабре прошлого года житель Анапы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Skoda Octavia и, двигаясь по автодороге "Ялта – Севастополь", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.
В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм умер на месте происшествия, а его пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.
В некоторых субъектах страны ранее были приняты региональные законы о выплате денежного вознаграждения за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. В зависимости от региона сумма вознаграждения составляет от двух до четырех тысяч рублей.
В эфире радио "Спутник в Крыму" авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков высказал мнение, что введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу.
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