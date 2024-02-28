https://crimea.ria.ru/20240228/v-krymu-budut-sudit-zhitelya-anapy-za-smertelnoe-dtp-1135273453.html
В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП
В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП
В Ялте направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняется житель Анапы. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T12:17
2024-02-28T12:17
2024-02-28T12:23
ялта
крым
новости крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
закон и право
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135273324_0:109:1156:759_1920x0_80_0_0_3b15f90b6a02a0038a576e22f3c5ac32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Ялте направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняется житель Анапы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По данным ведомства, в декабре прошлого года житель Анапы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Skoda Octavia и, двигаясь по автодороге "Ялта – Севастополь", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.В некоторых субъектах страны ранее были приняты региональные законы о выплате денежного вознаграждения за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. В зависимости от региона сумма вознаграждения составляет от двух до четырех тысяч рублей.В эфире радио "Спутник в Крыму" авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков высказал мнение, что введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с тремя авто в Евпатории пострадал пассажирВодитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в КрымуЭкстремальные гонки: в Крыму водитель катал на тросе сноубордиста
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135273324_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_de269986025c16d4aef0b54b2bc1a453.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, крым, новости крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, прокуратура республики крым
В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП
Севшего пьяным за руль жителя Анапы будут судить за смертельное ДТП в Крыму
12:17 28.02.2024 (обновлено: 12:23 28.02.2024)