https://crimea.ria.ru/20240228/v-krymu-budut-sudit-zhitelya-anapy-za-smertelnoe-dtp-1135273453.html

В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП

В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 28.02.2024

В Крыму будут судить жителя Анапы за смертельное ДТП

В Ялте направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняется житель Анапы. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T12:17

2024-02-28T12:17

2024-02-28T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Ялте направлено в суд уголовное дело о смертельном ДТП, в котором обвиняется житель Анапы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По данным ведомства, в декабре прошлого года житель Анапы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Skoda Octavia и, двигаясь по автодороге "Ялта – Севастополь", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf.В некоторых субъектах страны ранее были приняты региональные законы о выплате денежного вознаграждения за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. В зависимости от региона сумма вознаграждения составляет от двух до четырех тысяч рублей.В эфире радио "Спутник в Крыму" авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков высказал мнение, что введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП с тремя авто в Евпатории пострадал пассажирВодитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в КрымуЭкстремальные гонки: в Крыму водитель катал на тросе сноубордиста

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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