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Главные новости Крыма: 29 февраля

Главные новости Крыма: 29 февраля - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Главные новости Крыма: 29 февраля

Снег и мороз ожидаются в Крыму на 8 марта. В Севастополе после ремонта на линию выходит паром "Адмирал Лазарев". Законность обрезки деревьев в Симферополе... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T22:30

2024-02-29T22:30

2024-02-29T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Снег и мороз ожидаются в Крыму на 8 марта. В Севастополе после ремонта на линию выходит паром "Адмирал Лазарев". Законность обрезки деревьев в Симферополе проверит прокуратура. В МФЦ временно приостановят прием посетителей. Уникальную систему навигации начали использовать при операциях хирурги Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Синоптики прогнозируют снег и морозы на 8 мартаТепло в Крыму, которое установилось в конце зимы, к середине следующей недели сменится морозами. Холодные воздушные массы постепенно проникнут в Крым в середине недели. Есть вероятность дождей, мокрого снега, в конце недели – снега. В крымском Гидрометцентре ближе к 8 марта прогнозируют минусовую температуру и снег.Паром "Адмирал Лазарев" после ремонта выходит в Севастопольскую бухтуВ Севастополе паром "Адмирал Лазарев" снова выйдет на линию "Артбухта – Северная" 1 марта. Его ремонт был начат летом 2023 года. За это время были отремонтированы носовой и кормовой редукторы, проверена центровка линии валов, техническое обслуживание системы управления винтами регулировочного шага. В итоге, с начала весны через Севастопольскую бухту будут курсировать два парома. Интервал движения – 30 минут.Прокуратура проверит законность обрезки деревьев в СимферополеПроверкой по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе занялась прокуратура Крыма.На ненадлежащую санитарную обрезку зеленых насаждений пожаловались жители крымской столицы в социальных сетях.Прокуратура даст оценку осуществлению обследования деревьев, законности их обрезки и кронирования.В МФЦ сообщили о временной приостановке приема посетителей15 марта региональные офисы (ТОСП) "Мои Документы" не будут принимать посетителей. Связано это с техническими работами в автоматической информационной системе МФЦ. Также 6 марта в связи с отключением электроэнергии не будет работать центр "Мои документы" в поселке Первомайский по адресу: пер. Садовый, д. 4А.Хирурги Крыма используют в операциях уникальную систему навигацииВ Крыму начали проводить первые в России урологические операции с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации. Установка и программное обеспечение были разработаны учеными из Самарского государственного медицинского университета. Эта отечественная система уже активно используется в нейрохирургии, но в урологии еще не применялась. После такой операции восстановление пройдет значительно быстрее: за один-два дня. Также минимизируются риски послеоперационных осложнений.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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