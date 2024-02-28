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Процессы по раскачиванию вызревают изнутри – Песков о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Процессы по раскачиванию вызревают изнутри – Песков о ситуации на Украине
Процессы по раскачиванию вызревают изнутри – Песков о ситуации на Украине - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Процессы по раскачиванию вызревают изнутри – Песков о ситуации на Украине
Украине не нужна помощь в раскачивании ситуации внутри страны, эти процессы вызревают изнутри. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T13:03
2024-02-28T13:13
дмитрий песков
кремль
россия
украина
новости
майдан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Украине не нужна помощь в раскачивании ситуации внутри страны, эти процессы вызревают изнутри. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинской разведки о том, что российские спецслужбы якобы готовят операцию "Майдан-3".В комитете разведки при президенте Украины ранее заявили, что российские спецслужбы якобы проводят операцию "Майдан-3" в рамках которой планируется поставить под сомнение легитимность решений украинских властей, принятых после 20 мая (день истечения полномочий президента Владимира Зеленского).По данным комитета, эта операция "достигнет кульминации в период с марта по май" и будет проводиться как внутри Украины, так и за ее пределами с целью "подталкивать другие страны" к прямому диалогу по вопросу конфликта без участия Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Для разгона "майдана" хватило бы четырех часов – экс-командир "Беркута"Почему обещания "майданных вождей" так и не исполнилисьТочка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине
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дмитрий песков, кремль, россия, украина, новости, майдан, киев
Процессы по раскачиванию вызревают изнутри – Песков о ситуации на Украине

Украина не нуждается в помощи извне по раскачиванию ситуации внутри страны – Песков

13:03 28.02.2024 (обновлено: 13:13 28.02.2024)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Украине не нужна помощь в раскачивании ситуации внутри страны, эти процессы вызревают изнутри. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинской разведки о том, что российские спецслужбы якобы готовят операцию "Майдан-3".

"Оттуда регулярно идут важные обвинения и заявления, поэтому мы не можем реагировать на все. Вместе с тем мы наблюдаем источник на самой Украине. Там много разных точек зрения по выборам, по дальнейшей легитимности руководства страны и так далее и тому подобное, поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри", – цитирует Пескова РИА Новости.

В комитете разведки при президенте Украины ранее заявили, что российские спецслужбы якобы проводят операцию "Майдан-3" в рамках которой планируется поставить под сомнение легитимность решений украинских властей, принятых после 20 мая (день истечения полномочий президента Владимира Зеленского).
По данным комитета, эта операция "достигнет кульминации в период с марта по май" и будет проводиться как внутри Украины, так и за ее пределами с целью "подталкивать другие страны" к прямому диалогу по вопросу конфликта без участия Киева.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаНовостиМайданКиев
 
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