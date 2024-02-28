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Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД
Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД
Москва внимательно отслеживает немецкие военные приготовления против России и намерена дать адекватный ответ на все действия Берлина в этой сфере. Об этом... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T15:31
2024-02-28T15:31
марина захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
германия
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Москва внимательно отслеживает немецкие военные приготовления против России и намерена дать адекватный ответ на все действия Берлина в этой сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что Москва фиксирует рост милитаристских настроений в ФРГ с подачи высшего немецкого руководства, которое "вновь внедряет в общественное сознание тезис о грядущем военном столкновении с Россией".Генеральный инспектор бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Карстен Бройер ранее заявил, что у Германии "есть еще максимум пять восемь лет для подготовки к возможному нападению России".Министр обороны ФРГ Борис Писториус в конце января также заявил, что у Германии есть "от пяти до восьми лет", чтобы укрепить военный потенциал перед "угрозой возможного нападения России".Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: НАТО у границ РФ – повод для дополнительных мер безопасностиВ НАТО "не светит": зачем Германия дает Киеву гарантии безопасностиГенералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией
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марина захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, германия, политика, в мире, новости
Москва адекватно ответит на военные приготовления ФРГ против России – МИД

В МИД России пообещали адекватно ответить на военные приготовления Германии против РФ

15:31 28.02.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Москва внимательно отслеживает немецкие военные приготовления против России и намерена дать адекватный ответ на все действия Берлина в этой сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные, в первую очередь, против нашей страны. На все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла, будет дан адекватный ответ ", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова отметила, что Москва фиксирует рост милитаристских настроений в ФРГ с подачи высшего немецкого руководства, которое "вновь внедряет в общественное сознание тезис о грядущем военном столкновении с Россией".
Генеральный инспектор бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Карстен Бройер ранее заявил, что у Германии "есть еще максимум пять восемь лет для подготовки к возможному нападению России".
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в конце января также заявил, что у Германии есть "от пяти до восьми лет", чтобы укрепить военный потенциал перед "угрозой возможного нападения России".
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Марина ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияГерманияПолитикаВ миреНовости
 
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