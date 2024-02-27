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Минцифры восстанавливает работу Telegram после сбоя - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Минцифры восстанавливает работу Telegram после сбоя
Минцифры восстанавливает работу Telegram после сбоя - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Минцифры восстанавливает работу Telegram после сбоя
Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития,... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T14:38
2024-02-27T14:52
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ."Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах", - говорится в сообщении Минцифры.По информации министерства, сети российских операторов связи работают штатно. Однако они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах.Сбои в работе мессенджера Telegram начали фиксироваться во вторник днем. Россияне жаловались на проблемы с подключением к серверу и отправкой и получением сообщений, аудио- и видеофайлов.Читайте также на РИА Новости Крым:Связь и интернет в Крыму будут работать в полном объемеСколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетомКогда в Крыму улучшится качество мобильной связи
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новости, сбой в работе телеграм, telegram, россия, общество, кибербезопасность, интернет
Минцифры восстанавливает работу Telegram после сбоя

Работа Telegram и других сервисов в России уже восстанавливается – Минцифры

14:38 27.02.2024 (обновлено: 14:52 27.02.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах", - говорится в сообщении Минцифры.
По информации министерства, сети российских операторов связи работают штатно. Однако они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах.
Сбои в работе мессенджера Telegram начали фиксироваться во вторник днем. Россияне жаловались на проблемы с подключением к серверу и отправкой и получением сообщений, аудио- и видеофайлов.
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