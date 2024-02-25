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Кулеба предложил переименовать Одессу - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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Кулеба предложил переименовать Одессу
Кулеба предложил переименовать Одессу - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Кулеба предложил переименовать Одессу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T10:57
2024-02-25T10:57
дмитрий кулеба
украина
анналена бербок
одесса
новости
общество
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СИФМЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале.Бербок, в свою очередь, заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза".Ранее посольство Германии на Украине сообщило, что министерство иностранных дел ФРГ сменило транслитерацию названия города Киев с Kiew на Kyjiw в своем списке названий для официального использования.Согласно информации немецкого посольства, список названий является определяющим для официальных органов и используется многими предприятиями. Отмечается, что новая транслитерация будет использоваться на веб-сайтах, вывесках в посольстве Германии на Украине и в "служебной печати".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваНа Украине снова предложили переименовать города в КрымуЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина
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дмитрий кулеба, украина, анналена бербок, одесса, новости, общество
Кулеба предложил переименовать Одессу

Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке

10:57 25.02.2024
 
© AFP 2023 / BO AMSTRUPПотемкинская лестница в Одессе
Потемкинская лестница в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AFP 2023 / BO AMSTRUP
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СИФМЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил коллеге из Германии Анналене Бербок, которая посетила Одессу, транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского, с одной буквой "с", — говорится в публикации.

Бербок, в свою очередь, заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза".
Ранее посольство Германии на Украине сообщило, что министерство иностранных дел ФРГ сменило транслитерацию названия города Киев с Kiew на Kyjiw в своем списке названий для официального использования.
Согласно информации немецкого посольства, список названий является определяющим для официальных органов и используется многими предприятиями. Отмечается, что новая транслитерация будет использоваться на веб-сайтах, вывесках в посольстве Германии на Украине и в "служебной печати".
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