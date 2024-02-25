https://crimea.ria.ru/20240225/kuleba-predlozhil-pereimenovat-odessu-1135196653.html

Кулеба предложил переименовать Одессу

Кулеба предложил переименовать Одессу - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Кулеба предложил переименовать Одессу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T10:57

2024-02-25T10:57

2024-02-25T10:57

дмитрий кулеба

украина

анналена бербок

одесса

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132763157_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5aa0b241f3628352e0f2598424bbe81c.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке, сообщило издание "Думская" в Telegram-канале.Бербок, в свою очередь, заявила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза".Ранее посольство Германии на Украине сообщило, что министерство иностранных дел ФРГ сменило транслитерацию названия города Киев с Kiew на Kyjiw в своем списке названий для официального использования.Согласно информации немецкого посольства, список названий является определяющим для официальных органов и используется многими предприятиями. Отмечается, что новая транслитерация будет использоваться на веб-сайтах, вывесках в посольстве Германии на Украине и в "служебной печати".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваНа Украине снова предложили переименовать города в КрымуЗаразная болезнь: в Крыму оценили "украинизацию" Айвазовского и Репина

https://crimea.ria.ru/20231203/ukraintsy-poschitali-yuzhnoukrainsk-nedostatochno-ukrainskim-1133269313.html

украина

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, украина, анналена бербок, одесса, новости, общество