https://crimea.ria.ru/20240224/popytka-napast-na-krym-v-2014-godu-razvyazala-boevye-deystviya--posol-rf-1135185502.html
Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ
Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ
Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T13:00
2024-02-24T13:00
2024-02-24T13:02
крым
украина
новости сво
безопасность
политика
коллективный запад
нацизм
мнения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134615455_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_60494d3f5da4d4084d7bfa92c405ceeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в 2014, бомбежки ВСУ Донбасса и трагедии в Одессе. Об этом в своем обращении заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, его словам приводит МИД РФ.По словам Борисенко, многие западные политики и дипломаты в последние дни отмечаются заявлениями о якобы второй годовщине с начала конфликта на Украине. При этом умалчивают правду о том, что в действительности военные действия были развязаны Киевом при непосредственной поддержке Запада еще 10 лет назад.Борисенко подчеркнул, что Россия ведет оборонительную и справедливую войну, не требуя чужого, а "защищая свою исконную землю – территорию единого русского народа" от тех, кто предал предков и восхваляет сегодня "такое исчадие ада, как Гитлер".Действуя по приказам из Вашингтона, "который их вооружает и толкает на новые преступления", Киев готов и дальше лить кровь, "но час расплаты придет", добавил он."Нацистское отребье, которое так нравится западным государствам, потому что именно там зародился нацизм, будет выметено с русской земли. Сам Запад должен знать свое место и помнить, что времена его колониального господства прошли", – заключил дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государствоВ Крыму назвали важнейший результат спецоперации"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой
https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134615455_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_c39019a8a444c1f894c601646836bfb8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, украина, новости сво, безопасность, политика, коллективный запад, нацизм, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ
Попытка напасть на Крым и бомбежка Донбасса развязали боевые действия на Украине - посол
13:00 24.02.2024 (обновлено: 13:02 24.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в 2014, бомбежки ВСУ Донбасса и трагедии в Одессе. Об этом в своем обращении заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, его словам приводит МИД РФ.
По словам Борисенко, многие западные политики и дипломаты в последние дни отмечаются заявлениями о якобы второй годовщине с начала конфликта на Украине. При этом умалчивают правду о том, что в действительности военные действия были развязаны Киевом при непосредственной поддержке Запада еще 10 лет назад.
"Боевые действия начались не в 2022 году, а в 2014-м, когда украинские неонацисты попытались напасть на Крым, стали бомбить Донбасс и живьем сожгли жителей Одессы", – заявил посол.
Борисенко подчеркнул, что Россия ведет оборонительную и справедливую войну, не требуя чужого, а "защищая свою исконную землю – территорию единого русского народа" от тех, кто предал предков и восхваляет сегодня "такое исчадие ада, как Гитлер".
Действуя по приказам из Вашингтона, "который их вооружает и толкает на новые преступления", Киев готов и дальше лить кровь, "но час расплаты придет", добавил он.
"Нацистское отребье, которое так нравится западным государствам, потому что именно там зародился нацизм, будет выметено с русской земли. Сам Запад должен знать свое место и помнить, что времена его колониального господства прошли", – заключил дипломат.
Читайте также на РИА Новости Крым: