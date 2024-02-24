https://crimea.ria.ru/20240224/popytka-napast-na-krym-v-2014-godu-razvyazala-boevye-deystviya--posol-rf-1135185502.html

Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ

Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ

Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T13:00

2024-02-24T13:00

2024-02-24T13:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в 2014, бомбежки ВСУ Донбасса и трагедии в Одессе. Об этом в своем обращении заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, его словам приводит МИД РФ.По словам Борисенко, многие западные политики и дипломаты в последние дни отмечаются заявлениями о якобы второй годовщине с начала конфликта на Украине. При этом умалчивают правду о том, что в действительности военные действия были развязаны Киевом при непосредственной поддержке Запада еще 10 лет назад.Борисенко подчеркнул, что Россия ведет оборонительную и справедливую войну, не требуя чужого, а "защищая свою исконную землю – территорию единого русского народа" от тех, кто предал предков и восхваляет сегодня "такое исчадие ада, как Гитлер".Действуя по приказам из Вашингтона, "который их вооружает и толкает на новые преступления", Киев готов и дальше лить кровь, "но час расплаты придет", добавил он."Нацистское отребье, которое так нравится западным государствам, потому что именно там зародился нацизм, будет выметено с русской земли. Сам Запад должен знать свое место и помнить, что времена его колониального господства прошли", – заключил дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государствоВ Крыму назвали важнейший результат спецоперации"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой

https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html

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крым, украина, новости сво, безопасность, политика, коллективный запад, нацизм, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф)