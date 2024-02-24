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Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ
Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ
Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T13:00
2024-02-24T13:02
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политика
коллективный запад
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в 2014, бомбежки ВСУ Донбасса и трагедии в Одессе. Об этом в своем обращении заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, его словам приводит МИД РФ.По словам Борисенко, многие западные политики и дипломаты в последние дни отмечаются заявлениями о якобы второй годовщине с начала конфликта на Украине. При этом умалчивают правду о том, что в действительности военные действия были развязаны Киевом при непосредственной поддержке Запада еще 10 лет назад.Борисенко подчеркнул, что Россия ведет оборонительную и справедливую войну, не требуя чужого, а "защищая свою исконную землю – территорию единого русского народа" от тех, кто предал предков и восхваляет сегодня "такое исчадие ада, как Гитлер".Действуя по приказам из Вашингтона, "который их вооружает и толкает на новые преступления", Киев готов и дальше лить кровь, "но час расплаты придет", добавил он."Нацистское отребье, которое так нравится западным государствам, потому что именно там зародился нацизм, будет выметено с русской земли. Сам Запад должен знать свое место и помнить, что времена его колониального господства прошли", – заключил дипломат.Читайте также на РИА Новости Крым:Небензя назвал шансы Украины сохраниться как государствоВ Крыму назвали важнейший результат спецоперации"В России вас заждались": Медведев призвал Одессу вернуться домой
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крым, украина, новости сво, безопасность, политика, коллективный запад, нацизм, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Попытка напасть на Крым в 2014 году развязала боевые действия – посол РФ

Попытка напасть на Крым и бомбежка Донбасса развязали боевые действия на Украине - посол

13:00 24.02.2024 (обновлено: 13:02 24.02.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Севастополе
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© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине начались не в феврале 2022 года, как это пытаются представить многие западные политики и дипломаты, а с попытки нападения на Крым в 2014, бомбежки ВСУ Донбасса и трагедии в Одессе. Об этом в своем обращении заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, его словам приводит МИД РФ.
По словам Борисенко, многие западные политики и дипломаты в последние дни отмечаются заявлениями о якобы второй годовщине с начала конфликта на Украине. При этом умалчивают правду о том, что в действительности военные действия были развязаны Киевом при непосредственной поддержке Запада еще 10 лет назад.
"Боевые действия начались не в 2022 году, а в 2014-м, когда украинские неонацисты попытались напасть на Крым, стали бомбить Донбасс и живьем сожгли жителей Одессы", – заявил посол.
Борисенко подчеркнул, что Россия ведет оборонительную и справедливую войну, не требуя чужого, а "защищая свою исконную землю – территорию единого русского народа" от тех, кто предал предков и восхваляет сегодня "такое исчадие ада, как Гитлер".
Действуя по приказам из Вашингтона, "который их вооружает и толкает на новые преступления", Киев готов и дальше лить кровь, "но час расплаты придет", добавил он.
"Нацистское отребье, которое так нравится западным государствам, потому что именно там зародился нацизм, будет выметено с русской земли. Сам Запад должен знать свое место и помнить, что времена его колониального господства прошли", – заключил дипломат.
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