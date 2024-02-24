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Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Крымский мост открыт

По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T23:31

2024-02-24T23:31

2024-02-24T23:39

крымский мост

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

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тамань

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.Ограничение продлилось менее 15 минут.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

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керченский пролив

керчь

тамань

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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