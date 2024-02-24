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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Крымский мост открыт
По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T23:31
2024-02-24T23:39
крымский мост
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.Ограничение продлилось менее 15 минут.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту восстановлено

23:31 24.02.2024 (обновлено: 23:39 24.02.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение продлилось менее 15 минут.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Крымский мостБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортКерченский проливКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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