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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Крымский мост открыт
По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T23:31
2024-02-24T23:31
2024-02-24T23:39
крымский мост
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.Ограничение продлилось менее 15 минут.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
керченский пролив
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. По Крымскому мосту открыто движение транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение продлилось менее 15 минут.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.