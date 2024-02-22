https://crimea.ria.ru/20240222/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1135158658.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 22.02.2024

У Крымского моста начала расти очередь

Днем в четверг у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T16:04

2024-02-22T16:04

2024-02-22T16:04

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Днем в четверг у Крымского моста начала скапливаться очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд на досмотр свободен. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма