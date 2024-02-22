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Главное за день: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Главное за день: 22 февраля
Главное за день: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Главное за день: 22 февраля
Президент РФ Владимир Путин ответил на слова американского лидера Джо Байдена в его адрес. Лидер России совершил полет на стратегическом ракетоносце. В зоне... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T22:59
2024-02-22T22:18
россия
миа "россия сегодня"
германия
сша
владимир путин (политик)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
новости сво
санкции
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на слова американского лидера Джо Байдена в его адрес. Лидер России совершил полет на стратегическом ракетоносце. В зоне спецоперации российская армия освободила населенный пункт Победа. Депутаты Германии проголосовали за поставки дальнобойных ракет Киеву. Великобритания ввела новые санкции против России. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин ответил на слова БайденаВладимир Путин назвал слова Байдена в свой адрес, которые он произнес на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, адекватной реакцией на слова о том, что "он для России более предпочтителен" в качестве президента США."И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны". По словам Владимира Путина, Байден просто не может сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".Президент РФ совершил полет на стратегическом ракетоносцеПрезидент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Президент совершил 30-минутный полет на сверхзвуковом бомбардировщике "Илья Муромец". Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Победа в зоне СВО нашаНаселенный пункт Победа на Донецком направлении СВО освободили подразделения "Южной" группировки войск. По сообщению Минобороны, российская армия улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.Поставки дальнобойных ракет Киеву одобрили в ГерманииЗа проект резолюции о поставке дальнобойных ракет киевскому режиму проголосовало большинство депутатов бундестага. Документ представлен фракциями правящей коалиции. При этом в проекте не упомянуты крылатые ракеты Taurus. Но в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Новые санкции Лондона против РоссииПакет санкций, включающий более 50 новых ограничений против России, приняла Великобритания. В список попали производители боеприпасов, компании по производству электроники, предприятия, которые торгуют алмазами и нефтью. Новые санкции нацелены на ключевые источники доходов России, призваны ограничить торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.
https://crimea.ria.ru/20240222/u-nikh-na-pozitsiyakh-vidali-vsyakoe-boevoy-medik-o-narkotikakh-v-vsu-1135157165.html
https://crimea.ria.ru/20240222/asimmetrichnyy-khod-rossiyskoy-diplomatii-politolog-otsenil-igry-buduschego-1135155437.html
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россия, миа "россия сегодня", германия, сша, владимир путин (политик), джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, новости сво, санкции, санкции против россии, великобритания, поставки западного оружия украине, новости, главное за день
Главное за день: 22 февраля

Главные события и заявления четверга, 22 февраля

22:59 22.02.2024
 
© Пресс-служба Кремля / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М
 Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М
© Пресс-служба Кремля
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на слова американского лидера Джо Байдена в его адрес. Лидер России совершил полет на стратегическом ракетоносце. В зоне спецоперации российская армия освободила населенный пункт Победа. Депутаты Германии проголосовали за поставки дальнобойных ракет Киеву. Великобритания ввела новые санкции против России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ
16:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ

Путин ответил на слова Байдена

Владимир Путин назвал слова Байдена в свой адрес, которые он произнес на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, адекватной реакцией на слова о том, что "он для России более предпочтителен" в качестве президента США.
"И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны". По словам Владимира Путина, Байден просто не может сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".

Президент РФ совершил полет на стратегическом ракетоносце

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Президент совершил 30-минутный полет на сверхзвуковом бомбардировщике "Илья Муромец". Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне.
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия Игр Будущего - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
21:20Радио "Спутник в Крыму"
Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"

Победа в зоне СВО наша

Населенный пункт Победа на Донецком направлении СВО освободили подразделения "Южной" группировки войск. По сообщению Минобороны, российская армия улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.

Поставки дальнобойных ракет Киеву одобрили в Германии

За проект резолюции о поставке дальнобойных ракет киевскому режиму проголосовало большинство депутатов бундестага. Документ представлен фракциями правящей коалиции. При этом в проекте не упомянуты крылатые ракеты Taurus. Но в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus. Фото AFP
19:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета

Новые санкции Лондона против России

Пакет санкций, включающий более 50 новых ограничений против России, приняла Великобритания. В список попали производители боеприпасов, компании по производству электроники, предприятия, которые торгуют алмазами и нефтью. Новые санкции нацелены на ключевые источники доходов России, призваны ограничить торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.
 
РоссияМИА "Россия сегодня"ГерманияСШАВладимир Путин (политик)Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ПолитикаНовости СВОСанкцииСанкции против РоссииВеликобританияПоставки западного оружия УкраинеНовостиГлавное за день
 
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22:59Главное за день: 22 февраля
22:39Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
22:03Главные новости Крыма: 22 февраля
21:22Удар ВСУ по жилым домам Донецка: четверо пострадавших
21:20Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"
21:01Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
20:49В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
20:35ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024
20:01Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"
19:57Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена 1:36
19:43Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
19:28Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
18:52Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
18:31Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
18:21В Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные
18:09Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
17:33Германия поддержала проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву
17:17Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
17:08С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
16:57"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
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