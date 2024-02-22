https://crimea.ria.ru/20240222/glavnoe-za-den-22-fevralya-1135166907.html

Главное за день: 22 февраля

Главное за день: 22 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Главное за день: 22 февраля

Президент РФ Владимир Путин ответил на слова американского лидера Джо Байдена в его адрес. Лидер России совершил полет на стратегическом ракетоносце. В зоне... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T22:59

2024-02-22T22:59

2024-02-22T22:18

россия

миа "россия сегодня"

германия

сша

владимир путин (политик)

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

новости сво

санкции

санкции против россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/16/1135166791_7:0:640:356_1920x0_80_0_0_ecefd143396e23f8c01614487b12c280.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на слова американского лидера Джо Байдена в его адрес. Лидер России совершил полет на стратегическом ракетоносце. В зоне спецоперации российская армия освободила населенный пункт Победа. Депутаты Германии проголосовали за поставки дальнобойных ракет Киеву. Великобритания ввела новые санкции против России. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин ответил на слова БайденаВладимир Путин назвал слова Байдена в свой адрес, которые он произнес на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, адекватной реакцией на слова о том, что "он для России более предпочтителен" в качестве президента США."И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны". По словам Владимира Путина, Байден просто не может сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".Президент РФ совершил полет на стратегическом ракетоносцеПрезидент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Президент совершил 30-минутный полет на сверхзвуковом бомбардировщике "Илья Муромец". Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне. Победа в зоне СВО нашаНаселенный пункт Победа на Донецком направлении СВО освободили подразделения "Южной" группировки войск. По сообщению Минобороны, российская армия улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.Поставки дальнобойных ракет Киеву одобрили в ГерманииЗа проект резолюции о поставке дальнобойных ракет киевскому режиму проголосовало большинство депутатов бундестага. Документ представлен фракциями правящей коалиции. При этом в проекте не упомянуты крылатые ракеты Taurus. Но в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.Новые санкции Лондона против РоссииПакет санкций, включающий более 50 новых ограничений против России, приняла Великобритания. В список попали производители боеприпасов, компании по производству электроники, предприятия, которые торгуют алмазами и нефтью. Новые санкции нацелены на ключевые источники доходов России, призваны ограничить торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.

https://crimea.ria.ru/20240222/u-nikh-na-pozitsiyakh-vidali-vsyakoe-boevoy-medik-o-narkotikakh-v-vsu-1135157165.html

https://crimea.ria.ru/20240222/asimmetrichnyy-khod-rossiyskoy-diplomatii-politolog-otsenil-igry-buduschego-1135155437.html

https://crimea.ria.ru/20240222/rakety-taurus-osnovnye-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1135162888.html

россия

германия

сша

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", германия, сша, владимир путин (политик), джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, новости сво, санкции, санкции против россии, великобритания, поставки западного оружия украине, новости, главное за день