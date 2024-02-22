Главное за день: 22 февраля
Главные события и заявления четверга, 22 февраля
© Пресс-служба Кремля / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин в кабине пилота модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М
© Пресс-служба Кремля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин ответил на слова американского лидера Джо Байдена в его адрес. Лидер России совершил полет на стратегическом ракетоносце. В зоне спецоперации российская армия освободила населенный пункт Победа. Депутаты Германии проголосовали за поставки дальнобойных ракет Киеву. Великобритания ввела новые санкции против России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин ответил на слова Байдена
Владимир Путин назвал слова Байдена в свой адрес, которые он произнес на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, адекватной реакцией на слова о том, что "он для России более предпочтителен" в качестве президента США.
"И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны". По словам Владимира Путина, Байден просто не может сказать ему: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог".
Президент РФ совершил полет на стратегическом ракетоносце
Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Президент совершил 30-минутный полет на сверхзвуковом бомбардировщике "Илья Муромец". Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин принял решение подняться в небо на Ту-160М накануне.
Победа в зоне СВО наша
Населенный пункт Победа на Донецком направлении СВО освободили подразделения "Южной" группировки войск. По сообщению Минобороны, российская армия улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
Поставки дальнобойных ракет Киеву одобрили в Германии
За проект резолюции о поставке дальнобойных ракет киевскому режиму проголосовало большинство депутатов бундестага. Документ представлен фракциями правящей коалиции. При этом в проекте не упомянуты крылатые ракеты Taurus. Но в документе говорится, что кабмину пора начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине с целью поражения стратегических объектов, расположенных в тылу на территории Российской Федерации.
Новые санкции Лондона против России
Пакет санкций, включающий более 50 новых ограничений против России, приняла Великобритания. В список попали производители боеприпасов, компании по производству электроники, предприятия, которые торгуют алмазами и нефтью. Новые санкции нацелены на ключевые источники доходов России, призваны ограничить торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.