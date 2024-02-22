https://crimea.ria.ru/20240222/putin-sovershaet-polet-na-strategicheskom-raketonostse-1135155570.html
Путин совершает полет на стратегическом ракетоносце
Путин совершает полет на стратегическом ракетоносце - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Путин совершает полет на стратегическом ракетоносце
Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T14:56
2024-02-22T14:56
2024-02-22T15:06
владимир путин (политик)
новости
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казань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."До 40 минут где-то (продлится полет)", – цитирует Пескова РИА Новости.В ответ на вопрос о маршруте он ответил: "Военная тайна".Будучи исполняющим обязанности президента Путин в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике Су-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и.о. президента вылетел на том же истребителе Су-27.Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полета генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), новости, авиация, воздушно-космический силы (вкс), россия, стратегический ракетоносец ту-160м, казань, дмитрий песков
Путин совершает полет на стратегическом ракетоносце
Путин совершил полет на стратегическом ракетоносце – Песков
14:56 22.02.2024 (обновлено: 15:06 22.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Полет президента России Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М продлится до 40 минут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"До 40 минут где-то (продлится полет)", – цитирует Пескова РИА Новости.
В ответ на вопрос о маршруте он ответил: "Военная тайна".
Будучи исполняющим обязанности президента Путин в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике Су-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и.о. президента вылетел на том же истребителе Су-27.
Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полета генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку".