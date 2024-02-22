Рейтинг@Mail.ru
Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240222/gde-ne-budet-sveta-v-sevastopole-na-prazdniki-spisok-adresov-1135158487.html
Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T21:01
2024-02-22T21:01
севастополь
городская среда
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/15/1115791581_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_89604db5d275f0297e96aa619a83f497.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".23 февраля с 09:00 до 13:00 света на будет в селе Тыловое: ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Стахановская.24 февраля с 09:00 до 13:00 отключение электроэнергии пройдет на улице Адмирала Юмашева и на проспекте Октябрьской Революции.24 и 25 февраля с 09:00 до 15:00 без электричества останутся абоненты на улице Хрулева.25 февраля с 09:00 до 13:00 отключение света пройдет в домах на проспекте Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/15/1115791581_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_c0274a76c13d714340cb3ba54947f6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, городская среда, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов

В Севастополе в праздничные выходные из-за неотложных работ отключат свет

21:01 22.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗамена ламп в фонарях уличного освещения. Архивное фото
Замена ламп в фонарях уличного освещения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии будет прекращена 23, 24 и 25 февраля для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - объясняют причину на предприятии.
23 февраля с 09:00 до 13:00 света на будет в селе Тыловое: ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Стахановская.
24 февраля с 09:00 до 13:00 отключение электроэнергии пройдет на улице Адмирала Юмашева и на проспекте Октябрьской Революции.
24 и 25 февраля с 09:00 до 15:00 без электричества останутся абоненты на улице Хрулева.
25 февраля с 09:00 до 13:00 отключение света пройдет в домах на проспекте Победы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - Аксенов
В Крыму модернизируют объекты энергетики
В Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции
 
СевастопольГородская средаОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22Удар ВСУ по жилым домам Донецка: погибла женщина
21:20Асимметричный ход российской дипломатии: политолог оценил "Игры будущего"
21:01Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
20:49В МВФ предупредили о рисках от конфискации российских активов
20:35ОСАГО в Крыму: что доступно и каких ждать изменений в марте 2024
20:01Лавров пожелал американским коллегам "с такими аппетитами не подавиться"
19:57Значит, я был прав: Путин ответил на слова Байдена 1:36
19:43Ракеты Taurus: основные характеристики и дальность полета
19:28Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
18:52Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
18:31Пограничники идут в школы: уроки мужества в канун Дня защитника Отечества
18:21В Крым идет весна: прогноз на 23 февраля и на выходные
18:09Два водителя грузовиков ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
17:33Германия поддержала проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву
17:17Убил трех мирных жителей: стрелок "Азова"* получил пожизненный срок
17:08С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
16:57"У них на позициях видали всякое": боевой медик о наркотиках в ВСУ
16:28Составлены особенности финансового поведения мужчин
16:04У Крымского моста начала расти очередь
15:45"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории
Лента новостейМолния