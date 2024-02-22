https://crimea.ria.ru/20240222/gde-ne-budet-sveta-v-sevastopole-na-prazdniki-spisok-adresov-1135158487.html

Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов

Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов

В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.02.2024

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2024-02-22T21:01

2024-02-22T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".23 февраля с 09:00 до 13:00 света на будет в селе Тыловое: ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Стахановская.24 февраля с 09:00 до 13:00 отключение электроэнергии пройдет на улице Адмирала Юмашева и на проспекте Октябрьской Революции.24 и 25 февраля с 09:00 до 15:00 без электричества останутся абоненты на улице Хрулева.25 февраля с 09:00 до 13:00 отключение света пройдет в домах на проспекте Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции

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2024

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