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Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 22.02.2024
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2024-02-22T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".23 февраля с 09:00 до 13:00 света на будет в селе Тыловое: ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Стахановская.24 февраля с 09:00 до 13:00 отключение электроэнергии пройдет на улице Адмирала Юмашева и на проспекте Октябрьской Революции.24 и 25 февраля с 09:00 до 15:00 без электричества останутся абоненты на улице Хрулева.25 февраля с 09:00 до 13:00 отключение света пройдет в домах на проспекте Победы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций - АксеновВ Крыму модернизируют объекты энергетикиВ Крыму и Севастополе построят две новые электрогазовые подстанции
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Где не будет света в Севастополе на праздники: список адресов
В Севастополе в праздничные выходные из-за неотложных работ отключат свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В течение трех выходных дней в Севастополе запланированы отключения электроэнергии по ряду адресов. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии будет прекращена 23, 24 и 25 февраля для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ", - объясняют причину на предприятии.
23 февраля с 09:00 до 13:00 света на будет в селе Тыловое: ул. Подгорная, ул. Лесная, ул. Стахановская.
24 февраля с 09:00 до 13:00 отключение электроэнергии пройдет на улице Адмирала Юмашева и на проспекте Октябрьской Революции.
24 и 25 февраля с 09:00 до 15:00 без электричества останутся абоненты на улице Хрулева.
25 февраля с 09:00 до 13:00 отключение света пройдет в домах на проспекте Победы.
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