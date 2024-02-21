https://crimea.ria.ru/20240221/it-spetsialisty-kryma-obsudyat-razrabotki-v-sfere-fintekha-1135118571.html

ИТ-специалисты Крыма обсудят разработки в сфере финтеха

ИТ-специалисты Крыма обсудят разработки в сфере финтеха - РИА Новости Крым, 21.02.2024

ИТ-специалисты Крыма обсудят разработки в сфере финтеха

посвященная теме продуктовой разработки в сфере финансовых технологий, пройдет в марте в Севастополе, сообщает пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк", который... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T10:29

2024-02-21T10:29

2024-02-21T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Встреча ИТ-специалистов, посвященная теме продуктовой разработки в сфере финансовых технологий, пройдет в марте в Севастополе, сообщает пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк", который выступил организатором мероприятия.В ходе обсуждения эксперты расскажут, как находить нестандартные подходы в решении задач и совершенствовать хард- и софт-навыки, а также обсудят с участниками последние тренды ИТ-сферы, поделятся успешными решениями по разным направлениям: от системного анализа до DevOps (ДэфОпс), говорится в сообщении.Участники встречи смогут пообщаться со спикерами в неформальной обстановке, обменяться опытом и получить рекомендации по работе. Встреча будет полезна представителям ИТ-сферы, фронтенд- и бэкенд-разработчикам, QA-инженерам (КьюЭй-инженерам), тестировщикам, DevOps-инженерам, выпускникам технологических вузов, добавили в пресс-службе.Там напомнили, что это уже пятая подобная встреча. Традиционно мероприятия собирают большую аудиторию и выступают площадкой для общения и обмена опытом между специалистами ИТ-сферы Крымского полуострова.Мероприятие пройдет 2 марта, в конференц-зале отеля "Аквамарин" (г. Севастополь, ул. Парковая, 11). Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте. Начало мероприятия – в 12.00.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pWvp5cXLDr

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, it-технологии, новости крыма, финансы, бизнес