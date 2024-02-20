https://crimea.ria.ru/20240220/vovlechenie-detey-v-kiberterrorizm-komu-vygodno-i-kak-etogo-izbezhat-1135101340.html

Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать

Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать

В стране фиксируются массовые рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе образовательных... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T17:39

2024-02-20T17:39

2024-02-20T17:49

эксклюзивы риа новости крым

дети

мнения

безопасность

интернет

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

психология

киберпреступность

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0a/1118714343_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fff9e8d127a0b1a3dbead2b23ab78d0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В стране фиксируются массовые рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции МВД России. Кроме того, выявлены факты вербовки гражданами недружественных России государств несовершеннолетних для участия в подобных преступлениях. Какую цель преследуют злоумышленники и как помочь ребенку не стать их жертвой, РИА Новости Крым рассказали эксперты.По словам эксперта, злоумышленникам нужны потрясения. Часть подобных киберпреступлений совершается школьниками, часть сотрудниками спецслужб. Также делаются рассылки от имени лиц, которые вообще не имеют отношения к этим сообщениям."Причина этих действий – продолжающийся вооруженный конфликт. Злоумышленники видят необходимость такого воздействия на политическую, социальную и иную обстановку в Российской Федерации. В этом направлении идет в ход буквально все", – объясняет специалист.В частности, Игорь Бедеров упоминает так называемую "преступную дрессировку": сжигание религиозной литературы, убийства животных, высказывания в отношении президента страны и его окружения в многочисленных группах в соцсетях.По словам Игоря Бедерова, подростки 12-17 лет еще не способны в полной мере критично оценивать информацию, определять ее достоверность. Они не могут противостоять психологической угрозе."Подросткам обещают большие деньги, вывезти за рубеж, дать жилье и образование. Но ничего этого не будет. Мы очень много с этим сталкивались на допросах. Важно понимать, что любой диверсант, в том числе виртуальный, – это разменная монета. Никто не будет вас спасать, вам помогать. Обещанные деньги вам не дадут. Кураторы благополучно разделят их между собой. А все диверсанты всегда ловятся. И последствия для них самые суровые", – подчеркнул Игорь Бедеров.Психолог Владислава Ушакова добавляет, что особенность детей – это их доверчивость, чем и пользуются злоумышленники. Они дают ребенку то, в чем он нуждается, чтобы заполучить это доверие.Поэтому, по словам Владиславы Ушаковой, очень важно, чтобы родители научили детей доверять им и с осторожностью относиться к информации от других людей. А для этого мамам и папам нужно быть честными с детьми, чаще с ними общаться, интересоваться их делами, при этом не быть излишне навязчивыми. Если родитель мало контактировал с ребенком, то ему будет сложно определить, что сын или дочь вдруг изменились под влиянием в том числе злоумышленников.Таким авторитетом для подростка может стать злоумышленник, который скрывается за аватаркой в соцсети. Владислава Ушакова подчеркивает, что задача родителя – расположить ребенка к себе, чтобы он мог с делаться с мамой и папой тем, что происходит в его жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьТри типа информации в соцсетях, которую используют мошенники – экспертИнсайдеры и похитители паролей: все о киберпреступности в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, мнения, безопасность, интернет, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), психология, киберпреступность, новости, общество