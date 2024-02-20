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Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать
Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать
В стране фиксируются массовые рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе образовательных... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T17:39
2024-02-20T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В стране фиксируются массовые рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции МВД России. Кроме того, выявлены факты вербовки гражданами недружественных России государств несовершеннолетних для участия в подобных преступлениях. Какую цель преследуют злоумышленники и как помочь ребенку не стать их жертвой, РИА Новости Крым рассказали эксперты.По словам эксперта, злоумышленникам нужны потрясения. Часть подобных киберпреступлений совершается школьниками, часть сотрудниками спецслужб. Также делаются рассылки от имени лиц, которые вообще не имеют отношения к этим сообщениям."Причина этих действий – продолжающийся вооруженный конфликт. Злоумышленники видят необходимость такого воздействия на политическую, социальную и иную обстановку в Российской Федерации. В этом направлении идет в ход буквально все", – объясняет специалист.В частности, Игорь Бедеров упоминает так называемую "преступную дрессировку": сжигание религиозной литературы, убийства животных, высказывания в отношении президента страны и его окружения в многочисленных группах в соцсетях.По словам Игоря Бедерова, подростки 12-17 лет еще не способны в полной мере критично оценивать информацию, определять ее достоверность. Они не могут противостоять психологической угрозе."Подросткам обещают большие деньги, вывезти за рубеж, дать жилье и образование. Но ничего этого не будет. Мы очень много с этим сталкивались на допросах. Важно понимать, что любой диверсант, в том числе виртуальный, – это разменная монета. Никто не будет вас спасать, вам помогать. Обещанные деньги вам не дадут. Кураторы благополучно разделят их между собой. А все диверсанты всегда ловятся. И последствия для них самые суровые", – подчеркнул Игорь Бедеров.Психолог Владислава Ушакова добавляет, что особенность детей – это их доверчивость, чем и пользуются злоумышленники. Они дают ребенку то, в чем он нуждается, чтобы заполучить это доверие.Поэтому, по словам Владиславы Ушаковой, очень важно, чтобы родители научили детей доверять им и с осторожностью относиться к информации от других людей. А для этого мамам и папам нужно быть честными с детьми, чаще с ними общаться, интересоваться их делами, при этом не быть излишне навязчивыми. Если родитель мало контактировал с ребенком, то ему будет сложно определить, что сын или дочь вдруг изменились под влиянием в том числе злоумышленников.Таким авторитетом для подростка может стать злоумышленник, который скрывается за аватаркой в соцсети. Владислава Ушакова подчеркивает, что задача родителя – расположить ребенка к себе, чтобы он мог с делаться с мамой и папой тем, что происходит в его жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышатьТри типа информации в соцсетях, которую используют мошенники – экспертИнсайдеры и похитители паролей: все о киберпреступности в России
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дети, мнения, безопасность, интернет, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), психология, киберпреступность, новости, общество
Вовлечение детей в кибертерроризм: кому выгодно и как этого избежать

Детей вербуют для рассылок о ложных минированиях недружественные России государства

17:39 20.02.2024 (обновлено: 17:49 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнтернет
Интернет - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В стране фиксируются массовые рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма в государственных и муниципальных учреждениях, в том числе образовательных организациях. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции МВД России. Кроме того, выявлены факты вербовки гражданами недружественных России государств несовершеннолетних для участия в подобных преступлениях. Какую цель преследуют злоумышленники и как помочь ребенку не стать их жертвой, РИА Новости Крым рассказали эксперты.

"Этот вопрос возник не сегодня. Вбросы информации о массовых ложных минированиях связаны еще с 2013 годом, до воссоединения Крыма с Россией, и с началом 2022 года, еще до начала специальной военной операции. Мы тогда выявили большую часть всех тех, кто занимался распространением подобной информации. Целью их является дестабилизация обстановки в стране", – говорит руководитель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров.

По словам эксперта, злоумышленникам нужны потрясения. Часть подобных киберпреступлений совершается школьниками, часть сотрудниками спецслужб. Также делаются рассылки от имени лиц, которые вообще не имеют отношения к этим сообщениям.
"Причина этих действий – продолжающийся вооруженный конфликт. Злоумышленники видят необходимость такого воздействия на политическую, социальную и иную обстановку в Российской Федерации. В этом направлении идет в ход буквально все", – объясняет специалист.
В частности, Игорь Бедеров упоминает так называемую "преступную дрессировку": сжигание религиозной литературы, убийства животных, высказывания в отношении президента страны и его окружения в многочисленных группах в соцсетях.

"Задача "преступной дрессировки" – понизить градус социальной ответственности. За счет этого вывести молодежь на улицы, на массовые протесты. Если молодежь выйдет на улицу и пострадает, то будут недовольны и родители", – уточняет эксперт.

По словам Игоря Бедерова, подростки 12-17 лет еще не способны в полной мере критично оценивать информацию, определять ее достоверность. Они не могут противостоять психологической угрозе.
"Подросткам обещают большие деньги, вывезти за рубеж, дать жилье и образование. Но ничего этого не будет. Мы очень много с этим сталкивались на допросах. Важно понимать, что любой диверсант, в том числе виртуальный, – это разменная монета. Никто не будет вас спасать, вам помогать. Обещанные деньги вам не дадут. Кураторы благополучно разделят их между собой. А все диверсанты всегда ловятся. И последствия для них самые суровые", – подчеркнул Игорь Бедеров.
Психолог Владислава Ушакова добавляет, что особенность детей – это их доверчивость, чем и пользуются злоумышленники. Они дают ребенку то, в чем он нуждается, чтобы заполучить это доверие.

"Если посмотреть, кто обычно подпадает под влияние недоброжелателей, то это чаще всего "закрытые" дети, отстраненные, малообщительные. Им не хватает внимания, поддержки как со стороны родителей, так и сверстников. И они находят это в недоброжелателях", – говорит эксперт.

Поэтому, по словам Владиславы Ушаковой, очень важно, чтобы родители научили детей доверять им и с осторожностью относиться к информации от других людей. А для этого мамам и папам нужно быть честными с детьми, чаще с ними общаться, интересоваться их делами, при этом не быть излишне навязчивыми. Если родитель мало контактировал с ребенком, то ему будет сложно определить, что сын или дочь вдруг изменились под влиянием в том числе злоумышленников.

"До подросткового возраста значимой фигурой для детей является родитель-учитель. В подростковом возрасте авторитетом становится кто-то за пределами дома", – объясняет психолог.

Таким авторитетом для подростка может стать злоумышленник, который скрывается за аватаркой в соцсети. Владислава Ушакова подчеркивает, что задача родителя – расположить ребенка к себе, чтобы он мог с делаться с мамой и папой тем, что происходит в его жизни.
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