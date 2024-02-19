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Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T11:12
2024-02-19T11:12
воздушная тревога в севастополе
севастополь
атаки всу на крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены в сентябре, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.Действия при воздушной тревогеВ случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;- Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Симферополе: где можно спрятаться в случае опасностиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейУгроза ракетного удара: власти Севастополя объяснили механизм действий
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Сирены воздушной тревоги звучат в Севастополе

11:12 19.02.2024
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены в сентябре, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

Действия при воздушной тревоге

В случае угрозы все происходит четко по алгоритму. Информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС одновременно запускает сирены и громкоговорители, перехватывая вещание федеральных каналов;
- Информация публикуется ТГ-канале губернатора Михаила Развожаева;
Спустя короткий промежуток времени после запуска сирены и публикации в ТГ-канале губернатора сигнал тревоги проходит и по региональным СМИ (радио и ТВ). В Севастополе транслируется на телеканалах "СТВ", "Севастополь-24", "Вести Севастополь", "Первый Севастопольский", "НТС", "СевСтар", радиостанции "Севастополь ФМ" на частоте 102,0 FM и "Вести FM Севастополь" на частоте 90,8 FM.
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольАтаки ВСУ на КрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
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