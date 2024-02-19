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Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет
Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет
Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T15:15
2024-02-19T15:15
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост - стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет

Движение по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день

15:15 19.02.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост - стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
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