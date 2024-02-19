https://crimea.ria.ru/20240219/krymskiy-most-zakryt--dvizheniya-net-1135045977.html

Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет

Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Крымский мост закрыт второй раз за день – движения нет

Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T15:15

2024-02-19T15:15

2024-02-19T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временная мера, после которой движение восстанавливается в штатном режиме. Власти Крыма напоминают, что мост - стратегический объект, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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