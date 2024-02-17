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"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране
"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране - РИА Новости Крым, 17.02.2024
"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране
Видеоролик о Евпатории занял первое место в финале VII Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T09:16
2024-02-17T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Видеоролик о Евпатории занял первое место в финале VII Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии". Об этом сообщила руководитель туристско-информационного центра евпаторийского экскурсионного маршрута "Малый Иерусалим" Кристина Клепальская, презентовавшая видео на конкурсе.Авторы видео "Евпатория. Начни свою легенду" - евпаторийские специалисты. Их работа была отобрана для участия в финале в числе других 110 видеороликов, фильмов и телерепортажей о туристических особенностях четырнадцати стран – России, Беларуси, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана, а также, ролики снятые в Греции, Индии, Индонезии, на Филиппинах, Шри-Ланке и в Эфиопии.По словам Клепальской, конкурс впервые проходил в Иране и очное участие международных финалистов было обязательно. Евпаторийка презентовала особенности проекта и отвечала на вопросы экспертов - все, чтобы показать всю туристическую привлекательность родного города.Конкурс туристических видеороликов и фильмов о туризме "Диво Евразии" призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России и дружественных ей странах, повышать интерес к путешествиям и развивать экономику регионов как туристских направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый ИерусалимС Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевкиСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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евпатория, туризм, туризм в крыму, общество, конкурс, иран, новости крыма
"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране

Видеоролик о Евпатории взял первое место и гран-при на конкурсе в Иране

09:16 17.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Видеоролик о Евпатории занял первое место в финале VII Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии". Об этом сообщила руководитель туристско-информационного центра евпаторийского экскурсионного маршрута "Малый Иерусалим" Кристина Клепальская, презентовавшая видео на конкурсе.
"Как патриот родного города, я просто не могла пропустить возможность презентовать красивый видеоролик о Евпатории. По итогам конкурса - видеоролик получил первое место и гран-при", - написала Клепальская на своих страницах в социальных сетях.
Авторы видео "Евпатория. Начни свою легенду" - евпаторийские специалисты. Их работа была отобрана для участия в финале в числе других 110 видеороликов, фильмов и телерепортажей о туристических особенностях четырнадцати стран – России, Беларуси, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана, а также, ролики снятые в Греции, Индии, Индонезии, на Филиппинах, Шри-Ланке и в Эфиопии.
По словам Клепальской, конкурс впервые проходил в Иране и очное участие международных финалистов было обязательно. Евпаторийка презентовала особенности проекта и отвечала на вопросы экспертов - все, чтобы показать всю туристическую привлекательность родного города.
Конкурс туристических видеороликов и фильмов о туризме "Диво Евразии" призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России и дружественных ей странах, повышать интерес к путешествиям и развивать экономику регионов как туристских направлений.
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