https://crimea.ria.ru/20240217/divo-evrazii-rolik-o-evpatorii-vzyal-gran-pri-konkursa-v-irane-1135008364.html

"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране

"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране - РИА Новости Крым, 17.02.2024

"Диво Евразии": видеоролик о Евпатории взял гран-при конкурса в Иране

Видеоролик о Евпатории занял первое место в финале VII Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии". Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T09:16

2024-02-17T09:16

2024-02-17T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Видеоролик о Евпатории занял первое место в финале VII Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации "Диво Евразии". Об этом сообщила руководитель туристско-информационного центра евпаторийского экскурсионного маршрута "Малый Иерусалим" Кристина Клепальская, презентовавшая видео на конкурсе.Авторы видео "Евпатория. Начни свою легенду" - евпаторийские специалисты. Их работа была отобрана для участия в финале в числе других 110 видеороликов, фильмов и телерепортажей о туристических особенностях четырнадцати стран – России, Беларуси, Ирана, Киргизии, Китая, Узбекистана, а также, ролики снятые в Греции, Индии, Индонезии, на Филиппинах, Шри-Ланке и в Эфиопии.По словам Клепальской, конкурс впервые проходил в Иране и очное участие международных финалистов было обязательно. Евпаторийка презентовала особенности проекта и отвечала на вопросы экспертов - все, чтобы показать всю туристическую привлекательность родного города.Конкурс туристических видеороликов и фильмов о туризме "Диво Евразии" призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России и дружественных ей странах, повышать интерес к путешествиям и развивать экономику регионов как туристских направлений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый ИерусалимС Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевкиСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, туризм, туризм в крыму, общество, конкурс, иран, новости крыма