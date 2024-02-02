https://crimea.ria.ru/20240202/s-krymom-v-serdtse-minkurortov-rk-provodit-fotokonkurs-i-darit-putevki-1134630719.html

С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки

С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки - РИА Новости Крым, 01.02.2024

С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки

В Минкурортов РК стартовал фотоконкурс, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участники должны предоставить фотоработы, которые... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-02T07:39

2024-02-02T07:39

2024-02-01T23:46

крым

вадим волченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Минкурортов РК стартовал фотоконкурс, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участники должны предоставить фотоработы, которые рассказывают о жизни и отдыхе на полуострове. Посоревноваться смогут как профессиональные фотографы, так и любители.Организаторы фотоконкурса за лучшие фотоработы подарят сертификаты на отдых в отелях Крыма.Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографии из путешествий по Крыму – природных и культурно-исторических достопримечательностей, членов семьи на отдыхе, друзей и просто людей, которые рядом. Они должны отражать яркие эмоции и незабываемые моменты, пережитые на полуострове.Участники будут состязаться в номинациях "Я и Крым" и "Из Крыма с любовью". По итогам члены конкурсного комитета выберут двух победителей среди профессионалов и двух – среди любителей. Кроме того, путем интернет-голосования будет определен обладатель первого места в специальной номинации "Народный выбор". Победители получат сертификаты на отдых в отелях Крыма.Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта 2024 года. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном сайте Министерства курортов Крыма.Как ранее сообщал Глава Республики Крым Сергей Аксенов, по итогам 2023 года Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга. Кроме полуострова, в число лидеров вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьИдеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в КрымуБолее 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вадим волченко, минкурортов крыма, конкурс, фото, общество, крымская весна, новости крыма