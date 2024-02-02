https://crimea.ria.ru/20240202/s-krymom-v-serdtse-minkurortov-rk-provodit-fotokonkurs-i-darit-putevki-1134630719.html
С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки
С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки - РИА Новости Крым, 01.02.2024
С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки
В Минкурортов РК стартовал фотоконкурс, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участники должны предоставить фотоработы, которые... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-02T07:39
2024-02-02T07:39
2024-02-01T23:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Минкурортов РК стартовал фотоконкурс, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участники должны предоставить фотоработы, которые рассказывают о жизни и отдыхе на полуострове. Посоревноваться смогут как профессиональные фотографы, так и любители.Организаторы фотоконкурса за лучшие фотоработы подарят сертификаты на отдых в отелях Крыма.Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографии из путешествий по Крыму – природных и культурно-исторических достопримечательностей, членов семьи на отдыхе, друзей и просто людей, которые рядом. Они должны отражать яркие эмоции и незабываемые моменты, пережитые на полуострове.Участники будут состязаться в номинациях "Я и Крым" и "Из Крыма с любовью". По итогам члены конкурсного комитета выберут двух победителей среди профессионалов и двух – среди любителей. Кроме того, путем интернет-голосования будет определен обладатель первого места в специальной номинации "Народный выбор". Победители получат сертификаты на отдых в отелях Крыма.Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта 2024 года. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном сайте Министерства курортов Крыма.Как ранее сообщал Глава Республики Крым Сергей Аксенов, по итогам 2023 года Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга. Кроме полуострова, в число лидеров вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьИдеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в КрымуБолее 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму на Новый год
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крым, вадим волченко, минкурортов крыма, конкурс, фото, общество, крымская весна, новости крыма
С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки
В Крыму объявили конкурс с ценными призами на лучшее фото об отдыхе на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Минкурортов РК стартовал фотоконкурс, приуроченный к десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Участники должны предоставить фотоработы, которые рассказывают о жизни и отдыхе на полуострове. Посоревноваться смогут как профессиональные фотографы, так и любители.
Организаторы фотоконкурса за лучшие фотоработы подарят сертификаты на отдых в отелях Крыма.
"Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию как участников, так и зрителей. В дни празднования Крымской весны мы покажем лучшие кадры уникального природного и культурного наследия полуострова", - заявил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографии из путешествий по Крыму – природных и культурно-исторических достопримечательностей, членов семьи на отдыхе, друзей и просто людей, которые рядом. Они должны отражать яркие эмоции и незабываемые моменты, пережитые на полуострове.
Участники будут состязаться в номинациях "Я и Крым" и "Из Крыма с любовью". По итогам члены конкурсного комитета выберут двух победителей среди профессионалов и двух – среди любителей. Кроме того, путем интернет-голосования будет определен обладатель первого места в специальной номинации "Народный выбор". Победители получат сертификаты на отдых в отелях Крыма.
Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта 2024 года. Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном сайте Министерства курортов Крыма.
Как ранее сообщал Глава Республики Крым Сергей Аксенов
, по итогам 2023 года Крым вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга. Кроме полуострова, в число лидеров вошли Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
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