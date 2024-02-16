https://crimea.ria.ru/20240216/oleg-tinkov-vnesen-v-reestr-inoagentov---minyust-1135005816.html
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T21:58
2024-02-16T21:58
2024-02-16T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*.Уточняется, что бизнесмен Олег Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Проживает за пределами РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство юстиции россии, общество, россия, новости
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*.
"Шестнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев*, Н.А. Кукушкин*, А.А. Наринская*, Ю.В. Синеокая*, О.Ю. Тиньков*", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бизнесмен Олег Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.