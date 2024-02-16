https://crimea.ria.ru/20240216/oleg-tinkov-vnesen-v-reestr-inoagentov---minyust-1135005816.html

Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст

Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T21:58

2024-02-16T21:58

2024-02-16T21:58

министерство юстиции россии

общество

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111722/41/1117224157_0:233:2201:1471_1920x0_80_0_0_4bf9ac313ad92a8681a56bf680084aae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*.Уточняется, что бизнесмен Олег Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Проживает за пределами РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции россии, общество, россия, новости