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Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T21:58
2024-02-16T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*.Уточняется, что бизнесмен Олег Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Проживает за пределами РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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министерство юстиции россии, общество, россия, новости
Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст

Олег Тиньков* внесен в реестр иноагентов - Минюст

21:58 16.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова*.

"Шестнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев*, Н.А. Кукушкин*, А.А. Наринская*, Ю.В. Синеокая*, О.Ю. Тиньков*", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бизнесмен Олег Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
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