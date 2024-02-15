https://crimea.ria.ru/20240215/v-alushte-na-noch-otklyuchat-vodu-1134958465.html

В Алуште на ночь отключат воду

В Алуште на ночь отключат воду - РИА Новости Крым, 15.02.2024

В Алуште на ночь отключат воду

Длительные отключения воды ожидаются в Алуште, Щелкино, поселке Орджоникидзе и ряде населенных пунктов полуострова в четверг. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T09:19

2024-02-15T09:19

2024-02-15T09:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Длительные отключения воды ожидаются в Алуште, Щелкино, поселке Орджоникидзе и ряде населенных пунктов полуострова в четверг. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".С 21:00 четверга до 06:00 пятницы в Алуште ожидается снижение давления в системе, также возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения.Ориентировочно до 22:00 часов воды не будет в городе Щелкино, селах Мысовое и Азовское, а также садовых товариществах "Нептун", "Энергетик 1" и "Энергетик 2"."Основной объем работ планируется выполнить к 22:00 часам четверга, - уточнили в компании. – Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к шести утра пятницы".Кроме того, до 17:00 воды не будет в поселке Орджоникидзе на улице Нахимова, 1-9, Ленина 1-5, 8, Семашко, переулках Больничный и Семашко. А также в садовых товариществах "Волна 2", "Труд", "Волна", "Планета" и "Заря".На время отключения будет организован подвоз воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводыДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыНовая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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