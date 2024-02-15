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В Алуште на ночь отключат воду - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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В Алуште на ночь отключат воду
В Алуште на ночь отключат воду - РИА Новости Крым, 15.02.2024
В Алуште на ночь отключат воду
Длительные отключения воды ожидаются в Алуште, Щелкино, поселке Орджоникидзе и ряде населенных пунктов полуострова в четверг. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T09:19
2024-02-15T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Длительные отключения воды ожидаются в Алуште, Щелкино, поселке Орджоникидзе и ряде населенных пунктов полуострова в четверг. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".С 21:00 четверга до 06:00 пятницы в Алуште ожидается снижение давления в системе, также возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения.Ориентировочно до 22:00 часов воды не будет в городе Щелкино, селах Мысовое и Азовское, а также садовых товариществах "Нептун", "Энергетик 1" и "Энергетик 2"."Основной объем работ планируется выполнить к 22:00 часам четверга, - уточнили в компании. – Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к шести утра пятницы".Кроме того, до 17:00 воды не будет в поселке Орджоникидзе на улице Нахимова, 1-9, Ленина 1-5, 8, Семашко, переулках Больничный и Семашко. А также в садовых товариществах "Волна 2", "Труд", "Волна", "Планета" и "Заря".На время отключения будет организован подвоз воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводыДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыНовая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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вода крыма, вода в крыму, новости крыма, крым, алушта, щелкино, жкх крыма и севастополя, общество, отключение воды в крыму
В Алуште на ночь отключат воду

Алушта и ряд населенных пунктов Крыма в четверг останутся без воды

09:19 15.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Длительные отключения воды ожидаются в Алуште, Щелкино, поселке Орджоникидзе и ряде населенных пунктов полуострова в четверг. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"15 февраля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение абонентов Алуштинского, Ленинского и Феодосийского филиалов", – говорится в сообщении.
С 21:00 четверга до 06:00 пятницы в Алуште ожидается снижение давления в системе, также возможно частичное или полное отсутствие водоснабжения.
Ориентировочно до 22:00 часов воды не будет в городе Щелкино, селах Мысовое и Азовское, а также садовых товариществах "Нептун", "Энергетик 1" и "Энергетик 2".
"Основной объем работ планируется выполнить к 22:00 часам четверга, - уточнили в компании. – Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к шести утра пятницы".
Кроме того, до 17:00 воды не будет в поселке Орджоникидзе на улице Нахимова, 1-9, Ленина 1-5, 8, Семашко, переулках Больничный и Семашко. А также в садовых товариществах "Волна 2", "Труд", "Волна", "Планета" и "Заря".
На время отключения будет организован подвоз воды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя
 
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